El Frigoríficos, pendiente de Serafín

El estado físico de Serafín Pousada es la principal preocupación en el seno de un Frigoríficos del Morrazo que prepara ya su próximo compromiso liguero ante el Benidorm. El lateral derecho cangués sufrió un golpe en el partido del sábado ante el Ademar que le obligó a retirarse y tiene dolorida la zona abdominal. El jugador ya había sufrido una rotura fibrilar durante la pretemporada y llevaba apenas unos diez días de actividad. Las molestias que sufre apuntan a que podría sufrir un problema similar, si bien las molestias que tiene no son exactamente en la misma zona lesionada con anterioridad.

Serafín descansó ayer y volverá a hacerlo hoy antes de ser examinado nuevamente por la fisioterapeuta del club, Iria Santomé, que será la que marque las pautas para los próximos días y así saber si el zurdo podrá entrar en la convocatoria para Benidorm. Además de serafín Víctor García, "Pillo", está muy pendiente de Maxi Cancio, que apenas disputó unos minutos el sábado al no estar completamente recuperado de unas molestias musculares. En caso de que Serafín no esté en condiciones, su concurso se antoja fundamental para conformar un entramado defensivo que deberá dar lo mejor de sí para frenar a un Benidorm que cuenta con una primera línea muy poderosa en lo físico y en el lanzamiento de larga distancia.

El otro inquilino de la enfermería es Rubén Soliño, con una lumbalgia que aconsejó que ayer no trabajase con el grupo. Lo más seguro es que hoy mismo se reincorpore al trabajo con sus compañeros.

El técnico de los de O Morrazo quiere mejorar precisamente la faceta defensiva, de la que no quedó excesivamente satisfecho en la primera jornada de la Liga Asobal. "No estuvimos finos. No fuimos contundentes. Nos hicieron mucho daño en contacto y marcaron muchos ataques en pasivo. La portería tampoco estuvo bien y necesitamos ganar consistencia en el binomio defensa/portería", afirma el preparador, que subraya que "es un problema fundamentalmente de mentalización". Con todo, sí estaba contento por la gestión que los suyos habían hecho del repliegue defensivo. "Concedimos solo tres contragolpes directos. Es la temporada en la que nos han hecho menos", apunta.