El Alondras, a continuar creciendo

Extender su buena trayectoria y mantener tanto el nivel de juego como las sensaciones. Esos son los objetivos que persigue el Alondras para el encuentro que afronta esta tarde (18 horas, campo de San Pedro) ante el Vilalonga. La escuadra canguesa confía en seguir invicto y en sumar tres nuevos puntos que le permitirían continuar en la zona alta de la clasificación y, sobre todo, poder trabajar con tranquilidad en el asentamiento de un equipo con muchísimas novedades con respecto a la pasada temporada.

Antonio Fernández regresará al equipo donde dio sus primeros pasos como entrenador en un choque que "no será especial para mí. Quizás diferente, pero no deja de ser un partido más en el que queremos mantener la buena dinámica que estamos teniendo en este principio de Liga". Y es que además, en Vilalonga se verá a dos de los equipos que aún no conoce la derrota en la categoría, ya que los locales han sorprendido también con unas buenas prestaciones en el comienzo de temporada

El técnico rojiblanco ha convocado a los porteros Álex Vila y Hortal; los defensas Varo, Arán, Aitor Díaz, Agujetas, Pablo Salgueiro y Jesús; los centrocampistas Abel, Champi, Iván Pérez, Mauro, Pardavila y Álex Rey; y los delanteros Mintegui y Gabri. se quedan fuera por decisión técnica Viñas, Diego y Michael.