El Frigoríficos afina su puesta a punto

Con la plantilla al completo pero con la necesidad de afinar un poco más la preparación de alguno de sus jugadores. Así afrontará el Frigoríficos del Morrazo la semana previa a su estreno esta temporada en la Liga Asobal, en un partido que se disputará el sábado a partir de las 17 horas en el pabellón de O Gatañal. "Tenemos que recuperar a los tocados y poner en forma a algún jugador, pero el sábado ya no habrá dolor y estaremos todos en condiciones", asegura Víctor García, "Pillo".

Los dos únicos inquilinos de la enfermería, aunque con dolencias de carácter leve, son el defensor Maxi Cancio y el central Strahinja Simic. El primero de ellos tiene una sobrecarga muscular que hizo que el preparador del cangas lo dosificase en la final de la Copa Galicia. El segundo, por su parte, no jugó un solo minuto por un esguince de tobillo. La previsión de Pillo es que ambos estén plenamente recuperados y puedan trabajar con normalidad a lo largo de la semana, algo especialmente importante en el caso del serbio, el último en incorporarse a la disciplina del cuadro gallego. "Ha tenido apenas un par de sesiones de trabajo porque llegó ya en plena dinámica de partidos, así que estas cinco sesiones de la semana le vendrán muy bien", apunta el preparador. El central ex del Octavio conoce ya los sistemas, aunque "aún debe pulir alguna cuestión", pero sobre todo debe adquirir sensaciones y acoplamiento con sus nuevos compañeros. "Se le notan los errores propios de esa falta de costumbre", dice, algo que no ocurre con las tres otras incorporaciones: Menduiña, Chapela y Maxi Cancio, "que están plenamente integrados con nosotros".

Además de Simic, el objetivo está en optimizar la puesta a punto de Serafín Pousada y Moisés Simes, en el dique seco durante alguna semana y con menor ritmo que el resto de sus compañeros. "Hay que ponerlos en forma sumando sesiones", admite Pillo. El primero volverá a ser determinante en el entramado defensivo de los cangueses. El segundo es el único extremo izquierdo específico con permiso de un Filip Vujovic que se está adaptando a esa posición y del polivalente Rubén Soliño, al que se ha recurrido en más de una ocasión. El resto se encuentran en perfecto estado para el ilusionante debut liguero del Frigoríficos.