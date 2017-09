Tirán Pereira brilla en una regata de récord

La Sociedad Deportiva Tirán brilló en la Bandera de La Concha más rápida de la historia y consiguió un más que meritorio sexto puesto en unas condiciones de mar tan excelentes para la práctica del remo como perjudiciales para un equipo con un claro déficit de vatios con respecto a sus rivales. En un escenario nada propicio para sus intereses los moañeses supieron hacer su regata, yendo de menos a más, y acabaron de forma prodigiosa, remontando los tiempos de La Donostiarra y de San Juan y finalizando muy cerca de Ziérbena Bahías de Bizkaia. La quinta plaza está a tiro. Por delante Urdaibai impuso el peso de la lógica y se adjudicó la primera jornada de la prueba, con algo más de cuatro segundos de renta sobre un Hondarribia que nunca se rindió pero que también tuvo que acabar cediendo ante la mayor potencia de los de Bermeo, que además batieron el récord de la prueba para dejarlo en 18 minutos, 53 segundos y 52 centésimas.

Sin viento y con el mar como un auténtico plato Orio presentó sus credenciales en la primera tanda, mandando en el mano a mano que se marcó con Kaiku, mientras Ziérbena y San Juan, descolgados el uno del otro, se marcaron una contrarreloj individual. Parecido panorama le esperaba a la Mar do Con. José Ángel Cambados, "Truco", apostó por el bloque de la clasificatoria, con él a la pica; David Álvarez como patrón; Adrián Meira, Daniel González, Jesús Ibán Fernández, Santiago Acervi, José Manuel Iglesias y Pablo García en babor, y Pedro Jesús Fernández, Breixo Docampo, Martín Novais, José Ángel García, Tomás Casás y Raúl Novelle en estribor. El único cambio, la entrada de Daniel González por Raúl Couso.

Los moañeses exhibieron sangre fría y tranquilidad ante la salida en tromba de La Donostiarra, y la potencia de Urdaibai y Hondarribia. No se pusieron nerviosos a pesar de verse por detrás y de incluso marcar el peor tiempo al paso por la ciaboga, sino que se limitaron a hacer su regata y a explotar sus cualidades. Mientras La Donostiarra se iba desinflando, los moañeses se crecían en el largo de vuelta, exprimiéndose al máximo para recuperar posiciones. Los segundos fueron recortándose y se pusieron a la par de la trainera local para mostrarle la popa muy poco después. La Mar do Con volaba y pronto mejoraba los tiempos de San Juan. Ziérbena -un equipo con tanto potencial como irregular en sus actuaciones- era el siguiente, y los moañeses se lanzaron con fe a intentar mejorar su tiempo. Poco faltó porque se quedaron a poco más de dos segundos, una distancia asumible para la segunda jornada, que se celebrará el próximo domingo.

Urdaibai y Hondarribia, mientras, iban a lo suyo. La Bou Bizkaia marcó un ritmo infernal y lo incrementó en el segundo largo, a 42 paladas por minuto. Los guipuzcoanos llegaron a estar a seis segundos y al final se conformaron con perder cuatro. No parece mal balance habida cuenta de las condiciones meteorológicas. Orio se quedó a casi 10 y parece poco probable que pueda luchar por el título.

Truco se mostró muy satisfecho por el rendimiento ofrecido por los suyos. "Sabíamos que debíamos tener cabeza y no volvernos locos. Tanto los dos gallos como La Donostiarra iban a apretar, pero nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo, intentar no romper en el primer largo y hacerlo lo mejor posible en el de vuelta", señala. El técnico asume que "para nosotros las de ayer no eran las mejores condiciones posibles. Era un día para vatios y en ese sentido no nos podemos comparar con otros equipos".

En la regata femenina las espadas quedan en todo lo alto. Ganó Hibaika, con cerca de tres segundos de renta sobre San Juan. Orio se quedó a diez segundos y Mecos fue quinta, aunque con opciones de poder pelear por la cuarta plaza con Arraún Lagunak dentro de siete días.