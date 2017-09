Tirán Pereira se cita con la élite del remo

La Concha, escenario soñado por cualquier remero, aguarda hoy a la Sociedad Deportiva Tirán en la que será la primera jornada de la mítica regata en banco fijo. Lo que supone un auténtico premio para cualquier deportista, los moañeses han acabado por convertirlo en una sana costumbre. Y es que de las últimas siete ediciones de esta mágica cita han acudido en seis de ellas, quedándose fuera únicamente en la de 2014.

"Esta es nuestra recompensa, la que hemos estado buscando todo el año", afirma José Ángel Cambados, "Truco". La Mar do Con remará en la segunda tanda, junto a las dos grandes favoritas al título, Bermeo-Urdaibai y Hondarribia, y la local de La Donostiarra, que este año no será la comparsa de campañas anteriores. "Nosotros tenemos que hacer nuestra regata y acabar contentos porque nos hemos vaciado y hemos remado bien", subraya el preparador de los de O Con, que no quiere cometer el error de estar demasiado pendiente de Hondarribia y Bermeo. "Hay que hacer nuestra regata, no la de ellos", afirma. O lo que es lo mismo, ni cebarse intentando mantener el ritmo de dos traineras netamente superiores, ni hundirse por la distancia que puedan marcar.

Para mantener la cabeza fría la ventaja será contar con una Donostiarra que ha brillado en la Liga ARC. "Tiene nivel de equipo de Liga Eusko Label", advierte. Y también será positivo disponer de las referencias de la tanda anterior, en la que remarán Ziérbena, Orio, Kaiku y San Juan. "Todos vendrán con el cuchillo entre los dientes y no se puede especular", señala.

Toda la plantilla está a disposición de Truco. En la que es la regata del año nadie muestra el menor síntoma de debilidad. Todos quieren remarla. El técnico apostará por un bloque casi idéntico al que consiguió el pasaporte para hoy en la Clasificatoria. La única duda que mantiene es la del canterano Raúl Couso o Daniel González. Hoy mismo la despejará. La otra incógnita será la de siempre, el tiempo. "Cuanto peor esté mejor nos irá a nosotros", desvela Truco. La previsión, no obstante, es que no haya demasiada ola.