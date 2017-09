Tirán Pereira se cuela entre los mejores

Tirán Pereira no faltará a su cita con la regata más mítica del remo en banco fijo nacional. La tripulación entrenada por José Ángel Cambados, "Truco", completó ayer una gran clasificatoria y obtuvo una de las siete plazas -la otra será para la trainera local de La Donostiarra- para remar este domingo y el siguiente en la Bandera de La Concha. Los moañeses fueron sextos en una regata en la que controlaron a la perfección a sus rivales para colarse entre los mejores sin excesivo sufrimiento. Es el mejor premio a un año en el que los azules han superado numerosas dificultades y la mejor despedida para su patrón, David Álvarez, que anunció que esta será su última presencia en La Concha. El histórico deportista se retira.

Samertolaméu, por su parte, estuvo muy sólida y se llevó un considerable refuerzo moral. Entrar en la final hubiese sido una auténtica machada, pero el decimosegundo puesto marca un nivel competitivo interesante, más aún al haber superado a Ares y Santurtzi, rivales en el playoff de ascenso a la Liga Eusko Label, objetivo real de esta temporada. Los otros gallegos cumplieron. Cabo fue noveno y se quedó a solo dos segundos de entrar entre los elegidos y Ares fue decimoquinto. Puebla acabó decimoséptimo.

La Clasificatoria ofreció emoción por momentos aunque acabó con idéntico resultado que el año pasado, con los siete primeros de la Liga acompañando a La Donostiarra en La Concha. Ganó Bermeo-Urdaibai, que marca ya terreno con el que será su gran rival, Hondarribia, con permiso de un Orio que se clasificó tercero. Kaiku, Ziérbena y San Juan completan los ochos equipos. Samertolaméu, encuadrado en el grupo A, marcó el mejor tiempo al paso por la ciaboga hasta que llegó Lekittarra. Luego, los equipos de la Liga se encargaron de imponer su teórico mayor nivel. El favoritismo apuntaba a que había seis plazas fijas y que la séptima se la jugarían San Pedro, Tirán y algún otro.

Pero la Mar do Con era sexta en el primer y único parcial, aventajando a San Pedro y Ziérbena, y supo aguantar su posición en el segundo largo, ampliando renta con los primeros y superando a San Juan, toda vez que los vizcaínos remontaron en el segundo tramo de la regata. Tras la finalización de la prueba se dio a conocer la composición de las tandas para el domingo. Los de O Morrazo quedaron encuadrados en la segunda, donde remarán con La Donostiarra y con los dos favoritos a la victoria final, Hondarribia y Bermeo. En la primera estarán San Juan, Orio, Ziérbena y Kaiku.

Truco se mostró muy satisfecho por la clasificación. "No he visto tiempos ni nada, solo sé que estamos dentro", manifestó aún en plena euforia. "Hemos sacrificado la Liga para intentar conseguir hacer una buena regata y estar en La Concha. Y ha salido bien", señala. Ahora, con los deberes hechos, la idea es "hacer el mejor papel posible", pero, sobre todo, quitarse la espina de la pasada temporada, donde los moañeses no pudieron dar su verdadero nivel. Pero primero habrá que recuperar. "El equipo es más justo que otros años, pero queda tiempo para recuperar", afirma.

Por su parte, Dani Pérez, entrenador de Samertolaméu, subrayó el "alto nivel que hemos ofrecido en buena parte de la regata, pero sabíamos que para tener opciones además de salirnos todo perfecto otros tenían que fallar y eso no ha sucedido". Y añade que "hemos confirmado las buenas sensaciones que tenemos".

En La Concha Femenina habrá otro representante gallego. Será Mecos, que en la Clasificatoria de ayer se quedó con la tercera posición por detrás de San Juan e Hibaika. Orio, Arraún Lagunak, Hernani y Deustu completan la participación junto a La Donostiarra.