El Choco cae derrotado en su presentación en Santa Mariña

El Choco no pudo estrenarse con buen pie ante su afición y cayó ante uno de los más firmes candidatos a pelear por los primeros puestos y tratar de recuperar la categoría perdida, un intratable Somozas que confirmó en Santa Mariña las buenas sensaciones ofrecidas en su debut liguero. El conjunto de Montes no tuvo excesivo tiempo para mostrar sus intenciones ante un rival de la entidad del Somozas puesto que los visitantes no tardaron demasiado en adelantarse en el marcador.