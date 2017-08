El Beluso visita al Erizana en su debut más ilusionante

La Cultural Deportiva Beluso debuta esta tarde en Preferente Autonómica. La fecha por la que plantilla y aficionados llevan esperando tantos meses por fin llegó. Los de José María Rial visitan al Erizana (18.30 horas) en un encuentro para el que el técnico no puede contar con Cidrás que está de baja ni con Dieguito, que todavía no se pudo incorporar a los entrenamientos. Miguel no entró en la convocatoria al no poder entrenar por motivos laborales.

El míster reconoce que llega a la cita "con mucha ilusión por este primer partido". Espera poder sacar algo positivo para seguir trabajado con tranquilidad en la adaptación de una plantilla bastante renovada.

Del Erizana, destaca que perdió a varios jugadores del pasado año pero que será un rival muy duro. En su campo de hierba natural y ancho, los locales suelen apostar por el fútbol bastante directo. "Tenemos que aprovechar las dimensiones del campo", apunta el nuevo técnico de la CD Beluso.

El debut en la categoría será una prueba de fuego para medir cuánto deberá sufrir el Beluso para mantenerse en Preferente, que pasa por ser el objetivo central de esta temporada. "Tenemos que ser prácticos y aprovechar las oportunidades que se nos presenten", concluye el técnico.