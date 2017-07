Tirán Pereira confirma las buenas sensaciones con un magnífico segundo puesto en Portugalete

La trainera de Tirán Pereira ha comenzado a despejar incógnitas y lo hace a lo grande. Si el sábado acabó en una novena posición en una contrarreloj que dejó buenas sensaciones en el interior del bote, esas sensaciones se han confirmado hoy de manera espectacular. La Mar de O Con se impuso con una tremenda autoridad en su tanda y consiguió un enorme segundo puesto en la clasificación general, solo superada por Orio Babyauto y por delante de dos "trasatlánticos" como Urdaibai Avia y Hondarribia. Este resultado le permite sumar 11 puntos, que unidos a los cuatro de ayer le colocan en la quinta plaza de la general con 15 puntos. Un gran botín para el primer fin de semana de liga.

Los resultados del sábado encuadraron a Tirán Pereira en la primera tanda de la regata de hoy, la XVI Bandera de Sestao, que se disputa en el siempre complicadísimo campo de Portugalete. Junto a ella las otras dos tripulaciones gallegas, Cabo y Ares, y Astillero. En los primeros instantes tras la salida la debutante Ares era proa de regata, pero a menos de 700 metros para la primera ciaboga Tirán Pereira, magníficamente patroneada por David Álvarez, cogía el mando y ya no lo volvió a dejar. El dominio de la Mar do Con fue incontestable: en la primera virada sacó 3,5 y 6 segundos a sus rivales; en la segunda ciaboga esa diferencia superaba los 11 segundos con respecto a Ares y Cabo y casi 20 con respecto a una desfondada Astillero; en la tercera la diferencia era de 13, 14 y 21 segundos y en la línea de meta fueron 13 sobre Cabo, que superó in extremis a Ares; 15 sobre Ares y 22 sobre Astillero. El tiempo de 19:37,16 hacía soñar con algo grande a los moañeses, consciente de que seguro que podían adelantar a algún barco de la segunda manga e incluso de la tanda de honor.

Así fue. En la manga intermedia estaban San Juan Sumelec, San Pedro, Zierbena Bahías Bizkaia y Ondarrao Cikautxo. Ninguna de ellas fue capaz de superar el crono de Tirán. Es más todas estuvieron por encima del umbral de los 20 minutos y quedaron por detrás de las otras dos traineras gallegas, una magnífica noticia para el remo autonómico. El triunfo parcial fue para San Juan, que se quedó a menos de medio segundo de Ares.

Con este panorama Tirán Pereira ya tenía asegurada al menos la quinta plaza y cabía aún la posibilidad de que alguna de las "cuatro magníficas" fallase. Como cabía esperar la tanda de honor comenzó con un mano a mano entre Urdaibai Avia y Hondarribia, que viraron por delante de Orio Babyauto y de Kaiku. Sin embargo las cosas empezarían a cambiar en el segundo: los oriotarras se pusieron proa de la regata por delante de la Ama Guadalupekoa y de la Bou Bizkaia, una situación que se mantuvo hasta el final. En el último largo los tiempos compensados ya indicaban que Tirán estaba en condiciones de asaltar la segunda plaza, con una igualdad absoluta con Hondarribia y obligando a la San Nikolas de Orio a no despistarse.

Finalmente la suerte sonrió a los moañeses, que retuvieron la segunda posición, a menos de cinco segundos de Orio y con más de dos segundos de ventaja sobre Urdaibai, que en el último suspiro fue capaz de rebasar a Hondarribia y sacarle más de un segundo.

Con estos resultados Urdaibai sigue líder con 22 puntos, seguida de Orio con 21 y Hondarribia con 20. Tirán es quinta con 15 puntos y los otros dos botes gallegos quedan en octava y novena posición con 9 puntos, lejos de los 2 puntos de Astillero, que cierra la general.