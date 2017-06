Varo Fernández y Álex Vila: "Llegamos para aportar ilusión en este proyecto"

Ilusión por participar en un nuevo proyecto y ganas de trabajar y seguir mejorando. Son los dos denominadores comunes a los que ayer apelaron Varo Fernández y Álex Vila en su presentación como nuevos jugadores del alondras. Y es que tanto el lateral como el portero manifestaron en su primer acto con la camiseta rojiblanca -junto al vicepresidente de la entidad, José García- sentirse dispuestos a "aprovechar la oportunidad".

El lateral vigués, formado en las categorías inferiores del Celta y ex del Vilalonga, manifestó que una de las razones para llegar a Cangas fue el hecho de hacerlo "a un club serio, un equipo con expectativas", pero que quizá la principal fue el hecho de coincidir de nuevo con Antonio Fernández en el banquillo. "Estuve con él medio año, lo conozco, sé lo que quiere de mí y es una persona que sabe llevar bien el vestuario", asegura. Además, "a priori voy a tener la oportunidad de jugar, que es lo que quiero". Fernández, de 19 años, encaja dentro del perfil de los nuevos refuerzos, jugadores jóvenes "con ganas de mejorar y con hambre para hacer un buen año, tal y como me dijo el presidente que querían fichar".

Fernández apunta a la importancia de "contar con un buen vestuario para que todo vaya bien. Es lo importante" y no se aventura a predecir lo que puede hacer el Alondras este año. "Siempre pelear por arriba aunque estas últimas temporadas no ha estado al nivel que se esperaba. La plantilla aún no está hecha y habrá que ver qué jugadores vienen", apunta.

Álex Vila, por su parte, señaló que "siempre es un orgullo que un club histórico como el Alondras te llame". Esto y el hecho de querer estar más cerca de casa -es de Gondomar y estuvo los dos últimos años en el Ourense- lo empujaron a aceptar la oferta alondrista, además del hecho de "poder competir en Tercera División". Asume, a sus 21 años, que "estar en esta categoría es una apuesta, pero también me tira mucho la ilusión por competir en una categoría en la que no he estado. Quiero aprovechar la oportunidad".

En principio Vila iniciará la temporada compartiendo puesto con otro compañero -podría ser Brais si acepta la oferta de renovación que le planteó la directiva- pero más adelante serán tres los porteros del club, una vez se recupere Martín de su lesión de rodilla. "Tanto Martín como Brais si se queda son dos grandes porteros y quiero aprender de ellos, pero también intentar entrar en el once", manifiesta. Sobre la juventud de las nuevas incorporaciones apunta que "en Ourense la media de edad era de 22 años y no es problema. Lo importante es el hambre, la ilusión".