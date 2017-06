Primeros pasos de ambos en la Tercera División

El Alondras será el club donde tanto Varo Fernández como Álex Vila den casi sus primeros pasos en la Tercera División, si bien el lateral ya ha disputado 14 partidos en la categoría, la temporada pasada en las filas del Vilalonga.

Varo Fernández aportará polivalencia en el lateral, ya que a pesar de que su posición es la de lateral derecho, puede actuar con solvencia en la zona izquierda. "Antonio Fernández ya me utilizó ahí el año pasado", señala. Se define como un futbolista "intenso, concentrado, que intenta no cometer errores" y sobre su aportación ofensiva añade que "con Antonio jugaba como carrilero, así que me gusta subir".

Vila jugó el año pasado cinco partidos en Preferente, dos de como titular, debuta en Tercera, y su 1,94 de estatura lo convierte en un portero poderoso en el juego aéreo. "Me siento cómodo y lo domino bastante. O Morrazo no es muy grande, y creo que en él puedo lucir mis cualidades".