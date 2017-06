El Frigoríficos renueva a Pablo Castro

El Frigoríficos del Morrazo ha cerrado la renovación de una de sus más firmes promesas de futuro, el pivote Pablo Castro. El segunda línea cangués aceptó la propuesta de continuidad del club y firma por las dos próximas temporadas con opción a una tercera, certificando de este modo el importante papel que tendrá en el primer equipo. Castro, de 20 años, debutó hace dos en la Liga Asobal y la pasada campaña se convirtió en uno de los imprescindibles del entramado defensivo de Víctor García, "Pillo", aportando además 10 goles en sus más escasas apariciones ofensivas.

Castro se mostró muy satisfecho por el acuerdo alcanzado y porque este contrato supone para él "dar el paso que me faltaba, el de formar parte plenamente del primer equipo", si bien para la próxima temporada confía en poder alternar minutos con el Luceros de Primera Nacional. "Espero poder seguir ayudando porque me encantaría y es algo que disfruto", afirma. El joven pivote del Cangas alaba la llegada de un veterano como Maxi Cancio para reforzar el sistema defensivo "porque le vendrá muy bien al equipo pero también a mí a nivel personal, porque llega otra persona de la que poder aprender como he hecho con Dani [Cerqueira]. Es un jugador con mucho recorrido en Asobal y División de Honor Plata y tengo que aprovecharlo".

Los sentimientos con respecto a la pasada temporada son encontrados en su caso. "Sufrí como un loco todo el año pero también lo disfruté muchísimo y como jugador es un año en el que he madurado mucho", afirma. En ese proceso tiene mucha responsabilidad, asegura, "Pillo". "El 90 por ciento de lo que yo pude hacer es mérito de él. Yo puse el cuerpo y el entrenar al máximo para hacer lo que él me decía. Si para todo el mundo Pillo es una pieza fundamental, para mí más aún. Sin él todo esto hubiese sido imposible", sentencia.

Para el año asume que tocará de nuevo sufrir, "porque es lo que toca en el Frigoríficos. Lo tenemos completamente asumido", aunque desliza cierto optimismo. "Con extranjeros era más difícil la adaptación, pero Chapela nos conoce y sabe cómo jugamos y a Cancio lo ayudaremos a aprender los sistemas y luego será él el primero en ayudar al resto", afirma. Poco queda del Pablo Castro que se debatía entre el atletismo [era lanzador de peso] y el balonmano. "Estuve bien aconsejado y parece que he acertado. Echo de menos el atletismo pero esto lo disfruto mucho", subraya.

Serafín, por su parte, aún no ha contestado a la oferta del club aunque todo apunta a que continuará una temporada más en Cangas.