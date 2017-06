El Frigoríficos ficha a Maxi Cancio

El Frigoríficos del Morrazo ha cerrado el fichaje del defensor Maxi Cancio, que procede del Torrelavega de la División de Honor Plata, y que ha firmado en Cangas por una temporada. Cancio es un veterano jugador de 33 años de edad y 1,90 metros de estatura que destaca principalmente por su polivalencia y que viene a reforzar una de las parcelas en las que Víctor García, "Pillo", había centrado sus prioridades, la de defensor central. Y es que el técnico pontevedrés ansiaba por contar con un tercer elemento que se uniese a Pablo Castro y Dani Cerqueira y que le permitiese repartir minutos y responsabilidades entre todos ellos.

Aunque la principal función de Maxi Cancio es la de defensor central lo cierto es que el hispano-uruguayo se ha reconvertido en los últimos años en un jugador universal, con capacidad para adaptarse a diferentes posiciones. Comenzó su carrera como extremo izquierdo pero posteriormente ha actuado tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, y defensivamente ha ocupado todos los puestos, si bien en las últimas campañas su posición preferida ha sido en el bloque central de un 6.0.

El ya segundo fichaje del Cangas para la próxima temporada -tras el central David Chapela- se mostró muy ilusionado con su incorporación, y la justificó tanto en su deseo de regresar a la Asobal como en el hecho de competir en Galicia. "Mis abuelos maternos son de Gondomar y Galicia siempre me ha tirado. En cuanto el Cangas se interesó no me lo pensé demasiado. Además, jugar en Asobal siempre es un aliciente", señala. Curiosamente, manifiesta, "este año tenía tres propuestas de Asobal y ninguna de División de Honor Plata".

Además de sus cualidades puramente balonmanísticas, el Frigoríficos busca en Cancio un hombre que imprima carácter desde la defensa y que contagie al resto de sus compañeros, un papel con el que él se muestra encantado. "Es posible que me pidan algo así y me gusta porque es algo que me sale de modo natural, por los años y por la buena relación que tengo con los compañeros", señala. Sobre su polivalencia apunta que "a lo largo de mi carrera he jugado de casi todo, excepto de central y de portero. Y defensivamente de avanzado, exterior, lateral, de tres, juego donde me toca".

Asume que militar en el Frigoríficos del Morrazo es sinónimo de sufrimiento, algo para lo que está preparado. "Está claro. El Cangas siempre ha sido un hueso, con plantillas quizás inferiores a sus rivales, pero siempre acaba rascando puntos, jugando en casa...", afirma, antes de añadir que "cuando jugábamos en Galicia mi madre siempre me decía que ya nos volveríamos sin los puntos, y acertaba". De hecho, Cancio recuerda que "solo gané una vez en Cangas. O Gatañal es una cancha muy dura y ahora quiero ver qué se siente teniéndola al lado".

Cancio se formó en las categorías inferiores del Base Oviedo, de donde pasó al Naranco. Internacional con la selección española juvenil militó también en el Barakaldo y el Bidasoa de División de Honor Plata, en el Almoradí, Anaitasuna (dos temporadas, una de ellas en Asobal), Gijón Jovellanos (cuatro años, dos en Asobal) y la última campaña la jugó en el Torrelavega de División de Honor Plata.