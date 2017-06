Irene Vilaboa seguirá en el Bueu Atlético

El Servi-Auto Bueu Atlético ha cerrado la continuidad de su entrenadora, Irene Vilaboa, que de este modo cumplirá su octava temporada en los banquillos de la escuadra de O Morrazo. Vilaboa disponía de propuestas de otros clubes para cambiar de aires pero finalmente se decantó por la oferta buenense como un gesto con la nueva junta directiva y por el hecho de que, tal y como ella misma afirma, "Bueu es un club que siempre me motiva, que me hace trabajar mucho, que no es fácil y que te hace mejorar como entrenadora".

La preparadora viguesa reconoció que Bueu "es el sitio de los que estuve en donde mantengo la ilusión del primer día, donde nunca tienes tiempo de aburrirte", y se mostró ambiciosa a la hora de apostar por "dar un paso adelante" con el equipo. "Creo que hay que dejar la coletilla de la permanencia y pelear por algo más, aunque luego será la competición la que coloque a cada uno en su lugar", señala. Con tres o cuatro equipos por encima de los demás en la categoría (Embutidos Lalinense, Xiria y Novás, entre ellos) la intención será pugnar por ser el primero de los "mortales", del resto de conjuntos que no aspiran a colarse en la fase de ascenso.

Para dar ese salto Vilaboa cuenta con conseguir varios refuerzos, especialmente para la primera línea. "No buscamos primeras figuras, sino jugadores que nos aporten lanzamiento exterior, algo diferente a lo que ya tenemos", señala. "Buscamos dos, o mejor aún, tres jugadores", apunta, aún a sabiendas de las dificultades que ofrece el mercado, "porque equipos de la B y de Asobal buscan jugadores aquí, algunos de ellos se van a estudiar fuera... y ya no hay mucho material". La buena noticia es que la primera incorporación de cara a la próxima temporada ya está cerrada. Se trata del lateral Pablo Garrido, que militó la pasada campaña en el Meaño de Segunda Autonómica. Garrido es un primera línea de 18 años de edad "que encaja en nuestro estilo. No es muy alto pero se adapta bien al estilo de juego que practicamos".

Paralelamente el club trabaja en el capítulo de renovaciones de forma constante y fructífera. De hecho, la única baja confirmada es la del extremo Santi, que se retira por cuestiones laborales y personales, si bien Vilaboa aún no arroja la toalla y confía en convencerlo para que continúe. Santi, máximo realizador de la escuadra buenense en los dos últimos años, será relevado por el canterano Jose, que de este modo se integrará plenamente en el primer equipo.

El grueso de la plantilla seguirá, si bien el club debe hablar todavía con algunos jugadores que están pendientes de continuar sus estudios. El portero Edu Alonso, los pivotes Chema y David Iglesias, el polivalente Moncho o el extremo/lateral Gonzalo García, entre otros, ya han dado el sí.

La buena noticia es que, a efectos prácticos, el Bueu Atlético disfrutará de dos refuerzos, Andrés y Anxo, que no pudieron participar la pasada temporada al sufrir sendas lesiones. Andrés está pendiente del alta médica pero estará en pretemporada con sus compañeros y Anxo apura su recuperación para comenzar también la temporada al máximo.