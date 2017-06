El Kenyata de Cangas cesa su actividad

El Club de Fútbol Kenyata de Cangas paralizará su actividad hasta la aparición de una nueva junta directiva que reemplace a la actual. Esa es la decisión adoptada esta semana por la asamblea de socios de la entidad ante la falta de candidaturas alternativas y de un futuro más despejado para esta competición puesta en marcha en 1980 y que, por tanto, está próxima a celebrar sus 40 años de vida.

"Hemos hecho lo que hemos podido pero necesitamos un relevo. Cada uno tiene sus razones personales y a veces no podemos dedicarle a esto el tiempo necesario. El año pasado ya lo quisimos dejar, y si seguimos una temporada más fue por la puesta en marcha de los seguros", argumenta Manuel Romero, presidente del club cangués. La decisión de paralizar la actividad en el Kenyata no tendrá efectos visibles de manera inmediata, toda vez que tanto la Liga como la Copa han finalizado. Pero sí los habrá a medio plazo, ya que el Mundialito que se suele celebrar a mediados de julio está en el aire. Y luego, en septiembre u octubre, habría que poner en marcha una nueva temporada liguera, algo que ahora mismo parece una utopía.

"Nadie se anima e incluso apenas hay asistencia a las asambleas. Espero que al final cuando se vea que no hay Mundialito y que no se organiza Liga en septiembre a lo mejor pueda aparecer alguien", apunta Romero. La idea de la actual directiva es esperar un tiempo prudencial para que alguien pueda tomar las riendas de la entidad. En caso de que eso no suceda se procedería a la disolución del club.

Manuel Romero lleva tres años al frente del Kenyata tras haberlo cogido junto a otros jugadores de esta competición. "Ni siquiera nos conocíamos entre nosotros", recuerda. Su proyecto de revitalizar las competiciones ha chocado de lleno con el estado de los campos, que califica de "lamentable" y con pocos visos de mejora. De hecho, recuerda que "a pesar de que el concejal de Deportes de Cangas había comunicado su presencia en la asamblea para conocer las inquietudes de los socios y exponer sus ideas, finalmente no pudo o decidió no asistir". El Concello de Cangas anunció en su momento que la reforma de los campos del Kenyata está prevista para 2018, pero que este año no existe partida económica para ello. Tampoco ha ayudado en exceso la exigencia por parte de la Xunta de Galicia de contar con un seguro de accidentes deportivos, lo que incrementó el coste de participación de equipos y jugadores y redujo de manera radical el número de los mismos. De las cuatro categorías y cerca de 80 equipos de hace una década se ha pasado a una sola división con 11 equipos participantes.

El Cocoon gana la Copa

Por otra parte, el Cocoon se hizo con el título de Copa Kenyata al imponerse en la final al Tapería O Pelao por 3-0. El O Pelao se presentó al choque con varias bajas pero tuvo alguna opción de adelantarse en el marcador antes de que, al filo del descanso, el Cocoon marcase el 1-0. En la segunda mitad el Cocoon sentenció de penalti y anotó posteriormente el 3-0.

En las semifinales el Cocoon ya había eliminado al Goma Dous por 3-2. Un tanto de Fernando Laranjeira a falta de un minuto para el final cuando el choque reflejaba un empate a dos dejó sin reacción al Goma Dous. En la otra semifinale el Tapería O Pelao también tuvo que esforzarse al máximo para derrotar por 5-4 al Alimoche.