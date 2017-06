El Frigoríficos del Morrazo busca sorprender al Naturhouse La Rioja en la Copa del Rey

Dar la campanada ante uno de los favoritos al título y colarse en las semifinales de la Copa del Rey. Ese es el objetivo que persigue el Frigoríficos del Morrazo en el partido que mañana (18.30 horas, Palacio de los Deportes de León, con el arbitraje del vasco Álvarez Mata y del navarro Bustamante López) afronta ante el Naturhouse La Rioja y con el que quiere poner el colofón a una temporada tan sufrida como exitosa finalmente en lo deportivo al haber alcanzado la permanencia en la Liga Asobal. Dos semanas después de haber certificado su salvación y con la tranquilidad del deber cumplido, el equipo cangués intentará dar la sorpresa y explotar su buen final de temporada para derrotar a un cuadro riojano muy superior sobre el papel.

"Nadie duda de que ellos son los favoritos. Son muy superiores por plantilla y presupuesto", señala Víctor García, "Pillo", no sin antes añadir que "intentaremos dar guerra y acabar con buenas sensaciones para al menos meterles el miedo en el cuerpo". Y es que la falta de presión será la mejor de las armas que pueda tener mañana el Frigoríficos del Morrazo en una competición que afronta como un premio. Por contra, el parón de quince días tras el final de la Liga puede mermar la tensión competitiva de una escuadra que había acabado la Liga en su mejor momento de la temporada. El técnico pontevedrés, no obstante, se ha mostrado muy satisfecho por la intensidad mostrada por los suyos en las sesiones preparatorias de esta semana.

Sin embargo habrá otro condicionante en el encuentro entre cangueses y riojanos. Y no es otro que la polémica derrota del equipo que dirige Jota ante el Villa de Aranda, un resultado que comprometió seriamente la permanencia de los de O Morrazo y que no sentó demasiado bien en O Gatañal. Hay cierto ánimo de revancha, aunque nadie en plantilla y cuerpo técnico quiere reconocerlo. "El morbo y la motivación de este partido está en ganar, y yo no concibo otra cosa. Queremos ganar en la pista y pasar a semifinales. El resto no nos afecta", asegura Pillo.

Las claves para poder soñar con la campanada están claras para el preparador pontevedrés. "Tenemos que engancharnos en el marcador, que jueguen con presión, que sientan nuestro aliento", afirma. Y es que para Pillo está muy claro que "si juegan sueltos y sin la presión del resultado son un equipo mucho mejor que nosotros". El camino marcado es el del partido de la segunda vuelta disputado en O Gatañal, en el que los de O Morrazo aguantaron 50 minutos. "Tenemos que estar muy serios, no cometer errores y hacer una buena lectura. Hemos hecho bien las cosas en el último tramo de competición y si pudiésemos estar incluso un poco mejor tendremos nuestras opciones", sentencia.