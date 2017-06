El Defensores do Morrazo, subcampeón de la Copa

Equipo cadete del Defensores do Morrazo, junto a su entrenador.

El equipo cadete del Defensores do Morrazo se proclamó subcampeón de la Copa DVB después de perder este pasado fin de semana en la final del torneo ante el Seis do Nadal, en un encuentro disputado en el pabellón de Rodeira. Los vigueses se impusieron al conjunto de O Morrazo por 53-65.

El Defensores do Morrazo no pudo hacer valer el buen rendimiento ofrecido anteriormente frente a este mismo rival en Liga, ya que le había ganado los dos partidos, si bien de forma bastante ajustada. En esta ocasión el juego colectivo de los visitantes se impuso a un cuadro morracense que no se sintió cómodo en ataque en ningún momento.

La derrota no empaña, no obstante, el gran papel realizado por el Defensores do Morrazo a lo largo de este año, ya que fueron terceros en la Liga Regular a solo dos victorias de las plazas de fase de ascenso a Primera Autonómica. Los morracenses ganaron 15 partidos y perdieron cinco.