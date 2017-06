Tito Otero, premiado por su trayectoria

El deportista buenense Tito Otero fue homenajeado en la media Ironman Triman Bierzo 2017, que se disputó el pasado fin de semana en Villafranca del Bierzo con la presencia de unos 500 competidores. El veterano atleta, que acaba de cumplir 60 años, fue elegido por la organización para entregarle un trofeo especial en reconocimiento "al valor del esfuerzo dentro de la disciplina del Ironman", al haber completado ya diez pruebas de estas características desde cuando tenía 46 comenzó a disputarlas.

El reconocimiento cogió completamente desprevenido al buenense, que en ningún momento tuvo conocimiento de este acto. "Durante todo el recorrido vi varias veces cómo me filmaban con una cámara y eso me mosqueó un poco, pero no sospeché nada", afirma el corredor. La grabación y una entrevista que se le hizo a la conclusión de la carrera serán emitidas en la televisión autonómica castellano-leonesa y formarán parte del vídeo promocional para la próxima media Ironman Triman Bierzo en 2018.

Fuera del premio especial, la prueba no se le dio mal al competidor de O Morrazo, que finalizó en la primera posición de su categoría, la de Veteranos 3, al completar el recorrido en 6 horas y 25 minutos, un tiempo superior al habitual de Otero en este tipo de eventos, y que responde al fuerte viento durante el campeonato. Los 500 triatletas tuvieron que enfrentarse a 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros a pie. Curiosamente de todos ellos tan solo dos habían competido alguna vez en un Ironman, y Tito Otero era el único que había repetido, en su caso en otras nueve ocasiones.