Rafa Villaverde no seguirá la próxima temporada en el Beluso

Rafa Villaverde no continuará la próxima temporada en la Cultural Deportiva Beluso. El entrenador que llevó al conjunto buenense a la cima de su historia deportiva con el ascenso a Preferente Autonómica Sur, ha rechazado la oferta de renovación planteada por el club y no lo dirigirá en la nueva categoría. Razones personales están detrás de esta decisión, ya que el técnico argumentó que deseaba un cambio de aires y que no era una persona a la que le gustase permanecer demasiado tiempo en el mismo sitio.

Desde el club buenense se lamenta la salida de un técnico que cumplió con creces los objetivos deportivos marcados en la temporada y media en la que permaneció en el banquillo del Beluso. "Agradecemos su trabajo y le deseamos toda la suerte del mundo tanto si desea seguir entrenando como si no lo hace", manifestó el presidente de la entidad, Eloy Torres. "No podemos reprocharle absolutamente nada. Ha trabajado bien en su parcela y la relación con él es muy buena. A lo mejor en el futuro volvemos a encontrarnos", añade.

Torres apunta que, en todo caso, la salida de Rafa Villaverde no se circunscribe a diferencias en el proyecto deportivo. "Él no nos lo discutió y sabe perfectamente cuál es nuestra realidad. Evidentemente no tenemos la capacidad para plantear un presupuesto para pelear por grandes cosas, pero sí para poder defendernos con dignidad en la categoría", afirma. Y es que la idea para un conjunto debutante en la Preferente no es otra que la de mantener la categoría pasando los menos apuros posibles.

Villaverde llegó al Beluso a mediados de la temporada 2015-2016, con el equipo en un bache de resultados. Sus primeras semanas en la escuadra buenense no fueron demasiado positivas en cuanto a resultados, con el equipo metiéndose de lleno en la lucha por evitar el descenso. Sin embargo, el final de Liga de los de O Morrazo fue extraordinario, sumando 19 de los últimos 24 puntos en juego. La pasada campaña fue aún mejor, con un inicio impresionante que situó al Beluso entre los favoritos a hacerse con el ascenso, algo que solo consiguió ratificar en la última jornada de competición.

El club trabaja ahora en la contratación de un nuevo entrenador para la próxima temporada. El perfil deseado es claro, un técnico con experiencia en Preferente. A partir de oficializar su llegada se tomarán todas las decisiones concernientes a la plantilla, con las renovaciones y el listado de altas y bajas para competir en la nueva categoría.