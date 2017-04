El A Esmorga da un paso de gigante hacia el título

El Bocatería A Esmorga ha dado un paso de gigante hacia el campeonato en la Primera División de la Liga Keniata de Moaña después de haber doblegado por 3-1 al cuarto clasificado, el K-Nobbe, y aprovechar el pinchazo de uno de sus máximos rivales, el Carlos Alonso Fisioterapeuta. El segundo clasificado se vio sorprendido por el Daniel's Portobelo y cayó de forma ajustada (1-2), un resultado que lo deja a diez puntos del liderato en la recta final de la temporada. El O Souto Gastrobar, por su parte, iguala al Carlos Alonso Fisioterapeuta en la segunda plaza al sumar los puntos ante el retirado Enredos FC.



En la zona baja lo más destacable fue el triunfo del Daniel's Portobelo, que le sirve para abandonar la zona de descenso. El Maikel and Best y el Fotograma/Banik Ostrava vencieron en sus respectivos compromisos y siguen en la parte templada de la tabla clasificatoria.



En la categoría de plata no hubo cambios significativos en las primeras posiciones, más allá del dominio de A Tribu dos Chaínco, Taberna A Retoral y Fisio Cangas. El cabeza de la clasificación obtuvo ante el Kanillas/Bar Sete su decimoquinto triunfo en otras tantas jornadas mientras que el Taberna A Retoral venció con facilidad al Fulming. El Fisio Cangas abrió hueco con la cuarta plaza al imponerse por la mínima al Skoño. En los puestos bajos el Electricidad Bermúdez obtuvo un trabajado triunfo ante el Decoraciones Fernández que, no obstante, no le sirve para salir del descenso, toda vez que el Casa Adriano también ganó al Supermercado Carlos por un contundente 7-1.



En Tercera el Bar Moaña continúa con su impecable temporada al encadenar su decimoquinta victoria. El damnificado fue, en esta ocasión, el Rápido da Jalleira, que cayó por 3-9. El Black and White pasó bastantes más apuros para doblegar al Café Bar Atria y el Chiringos Domaio se apuntó el triunfo ante el Método TIC. En la zona media baja A Centoleira y FC Berducedo firmaron tablas en su enfrentamiento particular.