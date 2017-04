El Moaña tiene licencia para soñar

Es difícil sacar a Pereira del discurso de "competir cada domingo" y de conseguir "el mayor número posible de puntos". Pero la realidad indica que a ocho jornadas para el final de la temporada el Moaña ocupa la quinta plaza con 54 puntos y se encuentra a dos de la promoción de ascenso a Tercera. Unos numeros que permiten dar por cumplido el primer objetivo, que era la permanencia en la categoría. Aún así el técnico del cuadro moañés hace un llamamiento para mantener los pies en el suelo. "Queda un mundo por jugar y entre los seis primeros hay mucha igualdad", subraya.



En la última jornada el Moaña ha vuelto a confirmar su papel de "matagigantes" y derrotó al Arenteiro, segundo clasificado, con un resultado de 2-0. Este año los moañeses le han ganado los dos encuentros al Areas, que es el líder; con el Arenteiro empataron en Ourense y ganaron el domingo; y ganaron sus dos enfrentamientos con el Ourense, que es cuarto. Entre medias está el Estradense, con el que el Moaña empató en A Estrada y al que recibe ahora el domingo.



Intensidad



En el encuentro del domingo ante el Arenteiro los locales tuvieron la suerte de adelantarse pronto en el marcador, con lo que el partido se puso de cara. "Hicimos un partido digno de admirar. Aparte de los goles tuvimos tres ocasiones muy claras y un equipo como el Arenteiro no fue capaz de hacernos oportunidades claras", destaca Pereira, que alaba la "entrega e intensidad" que caracteriza a sus futbolistas en cada encuentro. "Ése es el objetivo que nos marcamos a principio de temporada: competir dignamente cada domingo, sin pensar en un número concreto de puntos", afirma el técnico.



Esa filosofía ha puesto al Moaña a las puertas de la fase de ascenso, algo difícilmente imaginable en la pretemporada, pero a lo que Pereira de momento no quiere dar más importancia. "Tenemos que hacer nuestro trabajo y no pararnos a hacer cálculos. Además estamos haciendo mejores resultados con los equipos de la zona alta que contra los de la parte media-baja", recuerda a modo de advertencia. De hecho, la última derrota fue en la jornada anterior ante el Xuventú Sanxenxo, que estaba inmerso en una racha negativa de resultados de la que se resarció con un 2-0 al Moaña.