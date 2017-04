Pablo Couñago regresa tras su lesión muscular

Además del punto obtenido, el encuentro ante el Cerceda arrojó otra noticia positiva para el Alondras. Y esa no fue otra que el regreso de Pablo Couñago a los terrenos de juego, después de varias semanas alejado de los mismos por un problema de tipo muscular.



El del domingo fue el primer partido en el que Nacho Pacios pudo disponer del pichichi alondrista. El delantero centro inició el choque desde el banquillo y sustituyó en el minuto 65 a Andrés. Es decir, jugó 25 minutos que le sirvieron para retomar el contacto con la competición y recuperar sensaciones.



"Le dimos minutos para que vaya entrando. Para nosotros es un jugador muy importante, un delantero que aporta muchas cosas, sobre todo gol, algo que no se encuentra con facilidad", admite el preparador lucense. Couñago es el máximo realizador del Alondras en Liga esta temporada, con un bagaje de once goles anotados en 20 partidos.