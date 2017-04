"No es solo una obligación, sino que también es nuestra filosofía"

El director deportivo del Frigoríficos del Morrazo y cabeza visible del Luceros, Óscar Fernández, asume que la proyección de jugadores de la cantera es "no solo una obligación por cuestiones económicas, sino también nuestra filosofía. Trabajamos por y para la cantera", señala, antes de añadir que "si descendiésemos de Asobal lo que más me dolería es que los chicos no tengan la opción de jugar en la máxima categoría".



Fernández define al Luceros como un filial puro, "cuya idea no es estar arriba sino formar jugadores, aunque está claro que cuanto más arriba esté más calidad tendrá la plantilla", y apunta que el futuro está asegurado. La reciente clasificación de los juveniles para disputar el Sector Nacional es solo un ejemplo. Y la doble vía de jugadores de casa y de talentos llegados del entorno funciona. "Lo importante es formar a nuestros jugadores y los que vienen al final se hacen de casa, porque llegan para estar aquí muchos años", subraya.



Además, el director deportivo del Frigoríficos apunta que muchos de los 17 debutantes han cumplido o cumplen un papel relevante en el primer equipo. "O lo están haciendo o lo harán en el futuro. Pablo Castro debutó el año pasado y este año ya es importante en el equipo. Para nosotros es un orgullo", señala. Otros, como Eloy Krook, dieron el salto de calidad en Cangas. "Llegó de la SAR cuando descendió de Primera Nacional. En principio lo hizo para el Luceros y ya empezó alternando con el de Asobal hasta estar solo en el primer equipo", destaca.



Para Óscar Fernández "el modelo funciona" y "la clave de todo esto es Pillo. Como entrenador es un diez y a la hora de llevar a la gente ya sobrepasa esa puntuación", sentencia.