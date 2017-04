Una cantera de máxima categoría

Jugar en el Luceros y acabar debutando en la Liga Asobal se está convirtiendo en un axioma en Cangas. El estreno de Filip Vujovic en la máxima categoría del balonmano español durante el choque entre el Frigoríficos del Morrazo y el Liberbank Ciudad Encantada de Cuenca ha sido solo el último ejemplo de una filosofía de club que está muy por encima de los resultados y de otras consideraciones más terrenales. El montenegrino es el cuarto jugador del filial en disputar minutos en la Asobal esta temporada tras Dani Fernández, David Iglesias y Ángel Rodríguez. Pero también es uno de los 19 a los que Víctor García, "Pillo", ha hecho debutar en las últimas cinco temporadas, desde el regreso del conjunto cangués a lo más alto.



La apuesta por el producto autóctono es algo inherente a la marca Cangas, bien sea con jugadores formados toda su vida en el club de O Morrazo o con jóvenes con proyección que apuran sus últimas etapas en O Gatañal antes de dar el salto definitivo a la élite. Todos tienen cabida en un proyecto ilusionante que surte de piezas al primer equipo y que permite ver estampas como la del pasado sábado ante el Cuenca, con un siete formado por David García, Serafín, Eloy, Cerqueira, Suso Soliño, Moisés y Pedro Hermones, en el que el portero brasileño era el único no gallego del equipo. "Es otro motivo de orgullo para el club y la cantera. El mérito es de un club paciente que valora a los jugadores y les da oportunidades", explica Pillo.



El ascenso en 2012 a Asobal coincidió ya con la estructura del Luceros ya instalada en Primera Nacional como equipo trampolín. En el filial comenzaron dos jugadores como Eloy Krook y Amarelle, que alternaron Asobal y Primera Nacional hasta hacerse con un hueco en el primer equipo. El extremo Hugo Rodríguez también se estrenó ese año en la máxima categoría, en un duelo ante el Barcelona. Y también lo hicieron el lateral Fabián Dios y el portero David Lagoa, aunque ambos de modo más testimonial.



La campaña 2013-2014 fue la de la eclosión de un joven meta llegado del Seis do Nadal, en donde era suplente. Edu Salazar brilló en el filial y tuvo su premio a final de temporada con minutos en Asobal. El extremo Ángel Iglesias fue otro de los que alternó filial y primer equipo para ir acelerando su formación. Además, Pillo echó mano para su plantilla de Santi Gallego, un veterano hombre de club llamado a dar descanso en situaciones defensivas a un castigado por las lesiones Fernando Eijo.



Una temporada más tarde el Cangas incorporó del Octavio a Alberto Casares para alternar filial y primer equipo hasta cumplir el número máximo de partidos. El debut del pontevedrés en Asobal coincidió con el de otros tres compañeros. Dani Gómez reforzó el entramado defensivo cangués en momentos puntuales, destacando en un encuentro ante el Ademar León. Joel Fontenla probó esa temporada su adaptación al extremo y Anxo Dopazo también tuvo su momento de premio al salir a detener un penalti.



En la campaña pasada Paulo Dacosta y Pombo vivieron ese máster en el Luceros para ir rascando minutos en Asobal, algo que el segundo apenas pudo hacer por una grave lesión. El otro debutante fue el canterano Pablo Castro, hoy ya con peso en el primer equipo. Y este año el premio fue para Dani Fernández (en la primera jornada de Liga), David Iglesias, Ángel Rodríguez y Filip Vujovic.



"Es una buena cifra, y por eso muchos jugadores jóvenes prefieren venir a Cangas perdiendo dinero, porque saben que tienen proyección. Si trabajan, se esfuerzan y mejoran obtendrán su premio", asegura el entrenador del Frigoríficos.