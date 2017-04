Serafín Pousada podrá viajar y jugar ante el Benidorm

La presencia de Serafín Pousada en el duelo ante el Liberbank Ciudad Encantada fue un importante plus para el Frigoríficos del Morrazo, no solo por su aportación a nivel defensivo -tanto en el 5.1 como en el 6.0- sino también a nivel ofensivo, con un inmaculado 3/3 en el lanzamiento. En un choque en el que el otro lateral derecho, Nikola Potic, estuvo gris, el canterano brilló con luz propio a pesar de llevar un mes apartado de las pistas por problemas físicos.



En principio, Serafín no podría desplazarse a Benidorm por cuestiones laborales, pero tanto club como jugador han puesto todo de su parte para que el zurdo esté presente en este decisivo enfrentamiento. De este modo, salvo sorpresa de última hora, Serafín estará en el choque y será uno de los convocados por Pillo.