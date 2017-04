El Alondras fortalece su ánimo de cara a la final ante el Negreira

Un punto con evidente valor numérico pero aún más rentable en lo anímico. Esa es la lectura que el entrenador del Alondras, Nacho Pacios, hace del empate obtenido por su equipo en Cerceda, que lo mantiene en zona de descenso, pero a menos de un partido de distancia de sus más inmediatos predecesores en la tabla clasificatoria, Ribadumia y Céltiga. Y es que tras el varapalo de la derrota ante el Choco la escuadra alondrista estaba necesitada de alimento para el ánimo, a fin de poder afrontar con mayores garantías la recta final de temporada.

"La realidad es que tenemos 39 puntos y que estamos a uno del Ribadumia, a dos del Céltiga y a tres del Barco, aunque con este último tenemos perdido el golaverage particular", señala el entrenador lucense, que añade que "eso importa, pero también el refuerzo moral porque hicimos un buen trabajo en Cerceda y nos trajimos algo positivo". Y es que para el preparador de los de O Morrazo "el choque fue bueno y el resultado fue justo, e incluso corto para nuestros méritos, porque aunque ellos tuvieron oportunidades les presionamos arriba muy bien y no les dejamos tener la pelota". Nacho admite que "a veces concedemos demasiado en la parte de atrás, pero conseguimos igualar su gol en la recta final con un penalti muy claro".

El planteamiento del Alondras no varía un ápice para las seis últimas jornadas del campeonato. "Quedan seis finales y hay que ir a por todos los partidos. Ahora no podemos elegir y tenemos que sumar de tres en tres. En Cerceda solo pudo ser uno como mal menor", afirma. Y la primera de ellas es este fin de semana, ante un Negreira que también está implicado en la batalla por eludir el descenso. "Para nosotros es un partido fundamental. De ganar nos colocaríamos con 42 puntos y a solo dos de ellos, y aún les queda algún rival complicado en su calendario", reflexiona Nacho Pacios, que recuerda que a los suyos aún les queda medirse a equipos como Ribadumia, Céltiga o Barbadás.

El técnico rojiblanco admite que "nosotros tenemos nuestras cuentas hechas, pero evidentemente dependen de ganar los partidos que tenemos que ganar". Y uno de los inexcusables es el de este domingo ante el Negreira. "Son tres puntos y algo más porque no es lo mismo ganarles a ellos que hacerlo ante el Deportivo B", afirma. Para Nacho Pacios "ahora mismo todo pasa por centrarnos en este encuentro y no mirar mucho más allá. No podemos hacer cuentas a largo plazo, porque hay más equipos implicados y sus resultados también cuentan. A partir del domingo puede haber otra realidad, pero para nosotros es fundamental conseguir los tres puntos", sentencia.