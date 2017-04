El Luceros logra billete para el Nacional

El Luceros estará en el Campeonato de España de Juveniles. La escuadra entrenada por Marcos Otero, "Quiños", cumplió con el mejor de los guiones previstos y se impuso al Cisne para adjudicarse la fase final Gallega y obtener plaza para el Nacional. Lo hizo en un partido que no estuvo exento de sufrimiento y en el que incluso tuvo que remontar una desventaja que llegó a ser de cinco goles en el primer tiempo (6-11). Un cambio defensivo y mayor intensidad en cada una de las acciones operaron la transformación de los locales, que en el segundo tiempo se mostraron ya muy superiores a su rival.



Y es que los nervios atenazaron a la joven plantilla de O Morrazo, integrada en su mayoría por jugadores de primer año. En un choque que por momentos fue similar al del viernes ante el OAR, los cangueses no encontraron su sitio en defensa y en ataque perdían numerosos balones ante el sistema profundo planteado por los visitantes. Y eso, ante un conjunto como el Cisne se paga caro. Los pontevedreses llevaron la iniciativa en el marcador, a veces incluso de forma muy cómoda, hasta que una reacción en la recta final apretó el electrónico al descanso (11-12).



El cambio del 5.1 al 6.0 dio réditos a un Luceros que salió mucho más concentrado en la reanudación. Cerrando espacios a los lanzadores pontevedreses y lanzando su temible contragolpe voltearon el partido (del 12-14 al 19-16). El Cisne hizo un último esfuerzo pero los riesgos tomados supusieron que el Luceros ampliase el marcador hasta el 25-19 final.



Marcos Otero, "Quiños", se mostró muy satisfecho por el éxito logrado por los suyos. "Salvo algún altibajo hemos hecho una temporada muy buena. Este año solamente hemos perdido un partido, el último de Liga ante el Cisne cuanto teníamos ya todo hecho. Ahora ya solo nos queda competir lo mejor posible y seguir creciendo", señala. Aunque el objetivo ya está cumplido, Quiños, no obstante, se muestra ambicioso y apunta que "ya toca meter a un equipo de la base en una fase final nacional".



Ahora el Luceros deberá esperar por el sorteo de las diferentes fases del Campeonato de España. Sus opciones dependerán muy mucho de la fortuna a la hora de los emparejamientos. "En principio entraremos en el bombo tercero porque hay cabezas de serie, que son los equipos que jugaron fase final el año pasado y luego están los campeones autonómicos", apunta el preparador.