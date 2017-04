Gran paso al frente del Alondras

El Cerceda dejó escapar dos puntos importantes en la tarde de ayer ante el Alondras. El conjunto de Nacho Pacios consiguió la igualada en la recta final y desde los once metros.



Tanto en la primera parte como en la segunda, los locales no estuvieron cómodos a pesar de que fallaron ocasiones claras para sentenciar. El Alondras, por su parte, puntuar en O Roxo sería clave pues esta en zona de descenso tras los arrastres de Boiro y Somozas.



A los pocos minutos de empezar, el Cerceda se adelantó en el marcador tras un buen contraataque ejecutado por Cañi Alex Ares, y al final es Javi Otero quien centra para que Carlos marcase casi de chilena cerca de la escuadra.



Hubo oportunidades para incrementar el marcador por unos y por otros pero no estuvieron acertados de cara a el gol.



En la segunda parte estuvo mejor el Alondras, al igual que en la primera, aunque fueron los jugadores locales quienes obtuvieron las mejores oportunidades para sentenciar el encuentro.



Al filo del final del encuentro, el colegiado indicó penalti de Edu, encargándose Fondevila de transformar la pena máxima.Faltaban diez minutos para la conclusión del encuentro, y los de O Morrazo lograron aguantar la presión del equipo local, salvando un punto que tiene un valor muy importante.



Los de O Morrazo logran salir de las últimas cuatro posiciones del grupo, pero a seis jornadas para la conclusión de la competición, todo el mundo es consciente de que esta temporada habrá que evitar las últimas seis posiciones, ya que casi con toda seguridad serán dos los arrastres de Segunda División, tras el descenso del Somozas y el más que probable de un Boiro que no sale del peligro.