El Frigoríficos se mete de lleno en la lucha por la permanencia en Asobal

El Frigoríficos del Morrazo ya está aquí. La victoria ante el Liberbank Ciudad Encantada, combinada con las derrotas de Benidorm, Auto Gomas Sinfín y Villa de Aranda, aprieta como nunca la lucha por evitar el descenso de categoría y deja a los cangueses tan solo un punto por debajo de la permanencia. Con 7 jornadas por delante comienza una carrera por la salvación a la que el Cangas llega metido de lleno.

Y es que el descenso ya es cosa de solo cuatro equipos. Villa de Aranda (con 14 puntos), Sinfín (con 13), y Frigoríficos y Benidorm (ambos con 12) se jugarán el todo por el todo, una vez escuadras como Puerto Sagunto, Atlético Valladolid, Ángel Ximénez Puente Genil y Guadalajara han puesto tierra de por medio (20 puntos) y alcanzan virtualmente la salvación. Lo importante es que, muchas semanas después, el Cangas ya está a tiro de abandonar las posiciones de descenso de la categoría.

Las dos próximas semanas pueden ser determinantes para el futuro de la escuadra que dirige desde los banquillos Víctor García, "Pillo". Benidorm y Atlético de Valladolid serán sus rivales antes de la visita de un Naturhouse La Rioja de enorme potencial aunque en horas bajas. Conseguir una buena renta de puntos en estas jornadas supondría que los cangueses podrían salir de un pozo en el que han estado metidos toda la temporada.

La cita del sábado ante el Benidorm tiene el cartel de final con mayúsculas. Y es que una victoria del Frigoríficos supondría no solamente dar un tremendo golpe de autoridad sino también abandonar los puestos de descenso, toda vez que el Sinfín visita a un intratable Barcelona. Incluso el empate no sería mal resultado, habida cuenta de que el Cangas venció de forma clara en el duelo de la primera vuelta por 30-21. Pillo insiste en la importancia de encadenar dos buenos resultados –algo que su equipo no ha podido hacer en esta Liga– para reforzarse anímicamente y culminar la remontada.

A continuación, el Atlético Valladolid visitaría O Gatañal con la permanencia casi asegurada. El Cangas debería hacer valer su mayor necesidad en un choque en el que el pabellón morracense tiene que mostrar su condición de talismán para los locales. En 15 días el panorama podría despejarse un poco más para el Frigoríficos.