Pillo: "Estamos vivos, por resultado y por juego"

Satisfecho por el marcador, pero también por la actitud y el rendimiento de los suyos sobre la pista. Así se mostró Víctor García, "Pillo", tras una victoria importantísima del Cangas que le permite seguir enganchado a la permanencia. "Estamos vivos, no solo por el resultado, sino también por juego. Salvo errores lógicos, el equipo estuvo solvente y aunque nos vimos tres goles abajo supimos mantener el tipo, y eso significa que no estamos deprimidos", subrayó el preparador de los locales.



Pillo apuntó asimismo como valor positivo el hecho de que el cambio defensivo diera réditos al Cangas. "Ellos no estuvieron sueltos de inicio en ataque pero después se acoplaron bien a nuestra defensa, conectando con el pivote y jugando bien por fuera", señaló. Tras el cambio al 6.0 el Cangas se sintió más cómodo en retaguardia. "Sabemos que podemos manejar dos sistemas sin problemas, sin traumas, y hoy nos ha ganado la defensa 6.0, con Pedro [Hermones] sacando algún buen balón", añade.



El regreso de Serafín Pousada tras un mes de baja médica fue otra de las buenas noticias de la jornada. "Es clave en defensa", afirma el preparador, que también tuvo palabras para Eloy Krook, "que por fin nos ha dado el partido que estábamos esperando en ataque. Queríamos que se hiciera notar y lo ha hecho", sentencia Pillo.