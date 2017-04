El Alondras busca una sorpresa reparadora ante el Cerceda

El Alondras intentará dar la sorpresa en el partido que esta tarde (17 horas, campo de O Roxo) afronta ante el Cerceda, para así poder abandonar las posiciones de descenso en las que se halla inmerso en estos momentos. La escuadra rojiblanca persigue un triunfo que tendría efectos reparadores y que dejaría en el olvido el doloroso pinchazo de la semana pasada en O Morrazo ante el Choco. Los cangueses precisan puntuar para mantenerse dentro de la igualada lucha por la permanencia, y con solo siete jornadas para el final de la competición no pueden prescindir de ninguna posibilidad, por complicada que esta sea a priori.



La gran novedad en la convocatoria de Nacho Pacios es el regreso del pichichi alondrista, Pablo Couñago, tras varias semanas en el dique seco por problemas musculares. Aunque en principio no debería ser de la partida, sí es muy probable que disponga de minutos y que le dé al técnico más opciones ofensivas. Los 16 elegidos son los porteros Brais y Jose; los defensas Castilla, Rubén, Agujetas y Fiuza; los centrocampistas Borja, Álex Gómez, Abel, Fontdevila, Champi, Tubo y Mauro; y los delanteros Pablo Couñago, Andrés y Joni. Se quedan fuera Iván y Carminati, además de los lesionados de larga duración Yerai y Martín.



La intención del Alondras es la de recuperar la seriedad defensiva que tan buenos réditos le dio en los tres primeros encuentros de Nacho en el banquillo cangués. Ante el Choco los de O Morrazo pagaron muy caros dos errores defensivos y es algo que el técnico no quiere que se repita. Eso y saber aprovechar las ocasiones que se le puedan presentar ante el tercer clasificado de la categoría deberá ser determinante.