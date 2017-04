El Luceros comienza con buen pie

El Luceros arranca con buen pie la Fase Final Gallega de Juveniles después de vencer ayer al OAR Coruña por 32-23 en un encuentro que resultó más igualado de lo que refleja el marcador final. El conjunto que dirige Marcos Otero, "Quiños", impuso el peso de la lógica a pesar de no haber completado su mejor partido. El equilibrio del primer tiempo dio paso poco a poco a la superioridad de un equipo cangués que finalizó el choque engordando el marcador final con un parcial de 5-0.



Y eso que el Luceros no pudo comenzar mejor, aprovechando los errores del rival para anotarse un parcial de 3-0. Sin embargo, a partir de ahí le dio vida al OAR, insistiendo en acciones poco claras buscando al pivote y mostrando fragilidad en su defensa 5.1. Los visitantes no dudaron en aceptar el regalo y en un visto y no visto devolvieron el golpe con un 1-6 de parcial para tomar la iniciativa en el marcador (4-6, minuto 9). Le costó a los de Quiños volver a meterse en el partido, algo que finalmente pudieron hacer gracias a los contragolpes y al brazo de Pousa, decisivo ayer con 12 dianas. (11-10, minuto 22). El Luceros ya mandaba y jugó incluso para irse tres arriba al descanso, pero una pérdida infantil dejó que OAR soñara al descanso (14-13).



En la reanudación los coruñeses empataron (14-14) y Pousa volvió a asumir responsabilidades (19-16, minuto 38) mientras Pombal brillaba bajo palos. Ni cuatro exclusiones consecutivas frenaron a los cangueses, que se movían con ventajas de cuatro y cinco goles. Con más banquillo que su rival, los de O Morrazo no permitían la reacción de un OAR que prácticamente solo anotaba desde los siete metros. La recta final sirvió al Luceros para pensar en el golaverage y redondear el electrónico. En el otro encuentro, el Cisne venció 31-22 al Carballal.



Hoy el Luceros juega a las 12.30 ante el Carballal y el Cisne hace lo propio ante el OAR Coruña a partir de las 10.30 horas.