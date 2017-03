El Xadrez Bueu vence 4-2 al Xaquedrum pero sigue en descenso

El Clube de Xadrez Bueu consiguió su tercera victoria de la temporada en la División de Honor al imponerse por 4-2 al Xaquedrum Lugo, un resultado que, no obstante, no le sirve para abandonar las posiciones de descenso. Luis Costado venció al excampeón de España David Lariño, Daniel Abelleira a Borja Fernández, y Salvador Castro a su rival, mientras que Tomás Lemos y Enrique Novas sumaron sendas tablas. La única derrota fue la de Ramón Santaclara. Los buenenses son penúltimos con 16,5 puntos, a 4,5 de la salvación, que marca el USC.



En Segunda División el Chigorín de Cangas es líder con 22 puntos tras igualar con el Portas, seguido del Marín C con 20,5. El Manuel Morales de Bueu es sexto después de caer ante el Jorge Cuña por 1-3 y suma 17 puntos. El Manuel Iglesias, por su parte, venció con claridad al Casa da Xuventude de Vilagarcía por 3,5-0,5, pero aún sigue en descenso, con 13,5 puntos.