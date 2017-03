El A Tribu dos Chaínco amplía su renta en Segunda

El A Tribu dos Chaínco amplía su renta al frente de la Segunda División de la Liga Keniata de Moaña en una jornada en la que se impuso con claridad (9-1) al Fulming y aprovechó las derrotas de Fisio Cangas y Skoño. El otro beneficiado de la jornada en la categoría de plata fue el Taberna A Retoral, que venció por idéntico resultado al Electricidad Bermúdez, un resultado que le sirve para auparse a la segunda plaza, empatado a puntos, eso sí, con un Fisio Cangas que cayó ante el Visurbe Energías Renovables por 2-4. El Skoño pierde gas en la cuarta plaza tras ser doblegado por el Kanillas/Bar Sete en un encuentro muy igualado que acabó con triunfo por la mínima del quinto clasificado. Donde no hubo movimientos fue en la zona baja, con derrotas de los cuatro últimos clasificados.



En Primera División los tres primeros clasificados resolvieron con éxito sus respectivos compromisos. El Bocatería A Esmorga venció al Bar La Cibeles y conserva siete puntos de ventaja sobre Carlos Alonso Fisioterapeuta y O Souto Gastrobar. Los primeros sumaron los tres puntos ante el retirado Enredos FC y los segundos se impusieron por 6-3 al Saneamientos Prado. Quien no puede seguir la marcha de los equipos de cabeza es el K-Nobbe, que pinchó ante un Maikel and Best Sport situado en tierra de nadie. Mientras, el Daniel's Portobelo sale de la penúltima posición al vencer a un rival directo como el Joserval Metal por la mínima (1-0).



En Tercera División no se registraron cambios en los puestos de privilegio, con victorias de los cinco primeros clasificados. El Bar Moaña sumó su decimocuarto triunfo en otros tantos partidos, si bien en esta ocasión tuvo que sufrir para doblegar a un combativo FC Berducedo por 4-3. Tampoco lo tuvo sencillo el Black and White para vencer al A Centoleira por 5-4. El Chiringos Domaio/Burger Piscis, tercero en liza, pudo vencer por 4-2 al Entrecalles/BB+ y Camerino/O Farol y Café Bar Atria se impusieron a Mapfre Moaña y Método TIC, respectivamente.