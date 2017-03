El Talleres Alejandro da un paso de gigante hacia el campeonato

El Talleres Alejandro dio un golpe de mano y se impuso por 3-1 al Cocoon en un encuentro que lo acerca un poco más a la consecución del campeonato en la Liga Keniata de Cangas. El líder de la categoría venció a uno de sus principales rivales, que de este modo queda relegado a la cuarta plaza, y sufre un considerable golpe moral, al situarse a seis puntos de la cabeza y con un encuentro más disputado. Además, el golaveraje cae también a favor del Talleres Alejandro.



Era el choque de la jornada y no decepcionó a nadie. El líder entró con fuerza en el partido y apenas habían transcurrido unos pocos minutos cuando se adelantó en el marcador. El Cocoon se rehízo y no tardó demasiado en situar las tablas en el marcador gracias a una diana de Alejandro Paredes. Al descanso se llegó con empate a un gol. En la reanudación el Cocoon disfrutó de varias ocasiones para adelantarse, pero fue el Talleres Alejandro el que aprovechó la suya para ponerse 2-1 y sentenciar poco más tarde con el definitivo 3-1. Los goleadores del líder fueron Alejandro Pazó Rial por partida doble y Borja Fernández.



No falló el Tapería O Pela, que de este modo ocupa la segunda plaza de la categoría. Venció de forma contundente por 7-0 al Ozzy-Estrella Coja con tantos del pichichi de la categoría, Diego Alvariño, que se marcó un triplete, además de Abraham Martínez, César Cordeiro y Cristian Santarem. La misma claridad en su triunfo aplicó el Talleres Veiga, que apalizó al Templo/Independiente por 8-0 con dianas de Diego Figueroa, Jesús Bermúdez, Marcos González, Sebastián Suárez y cuatro de Sergio Saiz.



En el otro encuentro de la jornada el Bar Curra arrancó un valioso empate ante el EKS que le sirve para abandonar el farolillo rojo, a pesar de ser el único equipo que aún no ha sumado una victoria.