Serafín Pousada, listo ante el Cuenca

Serafín Pousada será de la partida ante el Liberbank Ciudad Encantada de Cuenca. El lateral derecho del Frigoríficos del Morrazo recibió ayer el alta médica y estará a disposición de Víctor García, "Pillo", para el trascendental partido por la permanencia que los cangueses disputarán mañana en O Gatañal ante el cuadro conquense. El técnico pontevedrés recupera de este modo a un efectivo fundamental en su sistema defensivo, más aún si cabe teniendo en cuenta el potencial de la escuadra que visita el polideportivo morracense.



"No está evidentemente al cien por cien, pero va a ayudarnos", señala Pillo, contento por recuperar a uno de sus lesionados. Y es que el regreso del zurdo después de cuatro semanas en el dique seco supone poner kilos a un sistema defensivo muy mermado, ya que a su baja se unieron las de Milosevic y Dani Gómez, otros dos elementos que podían aportar en la retaguardia canguesa. "Nos ayuda en el cambio largo y echábamos de menos kilos atrás", señala el preparador del Cangas, que no se olvida que uno de los elementos importantes en el Cuenca es el lateral izquierdo Thiago Alves, con quien Pousada se encontrará a lo largo del encuentro.



Por lo demás, el conjunto cangués apura las últimas horas antes del choque que lo enfrentará a un rival que recuerda al Frigoríficos de los últimos años, tal y como reconoció Pillo. "Hay similitudes, porque es un equipo cuyas piezas básicas llevan mucho tiempo y han conseguido un rendimiento importante", señala. La clasificación atestigua la gran temporada de los hombres de Lidio Jiménez. Quintos con 24 puntos en su casillero, optando incluso a la clasificación europea. "Han entrado en una dinámica positiva, de éxitos, y están enganchados a la racha", describe Pillo. De hecho, ni siquiera la baja en la primera vuelta de su central Nacor Medina los frenó en su progresión.



Thiago Alves es uno de los hombres importantes en el esquema conquense (es su máximo realizador con 107 dianas), pero no es el único. Vainstein, ya afianzado únicamente como lateral, aporta su fortaleza y movilidad, y el pivote Doldan brilla en los seis metros. En su defensa es fijo el especialista Mendoza, que suele formar pareja central con Alves, mientras Nolasco, Vainstein, Vidal o incluso Doldan completan el bloque. Pero ahí el elemento diferenciados es el meta brasileño Leo Vial, que el año pasado amargó a los lanzadores cangueses y este año se está confirmando como uno de los mejores porteros de la Liga.