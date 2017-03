El Luceros busca pasaporte para el Nacional

El Luceros buscará el pasaporte para disputar el Campeonato de España en la Fase Final Juvenil que se disputará desde hoy y hasta el domingo en el pabellón de O Gatañal. La escuadra que dirige Marcos Otero, "Quiños", será la anfitriona de un sector en el que deberá medir fuerzas ante Cisne, Carballal y OAR Coruña, y en la que solamente el primer clasificado obtendrá plaza para competir a nivel nacional. La cita arrancará con un Cisne-Carballal (18.30 horas) y con el Luceros-OAR Coruña (20.30). El sábado los cangueses se medirán al Carballal a las 12.30 horas, justo después de que se juegue el Cisne- OAR Coruña y el domingo el calendario arroja un OAR Coruña-Carballal (10.30) y un Luceros-Cisne (12.30 horas).



El Luceros llega a esta fase tras haber finalizado segundo en la Liga, solo por detrás del Seis do Nadal, y con una trayectoria en la que únicamente perdió cuatro encuentros. "Ha sido un equipo regular, que además es muy joven, con una gran mayoría de jugadores de primer año", apunta el presidente del club, Óscar Fernández, que reclama el apoyo de los aficionados. "Hay que animarlos. Este es un club que trabaja por y para la base y cuanta más gente haya, más opciones tendremos de llegar al Nacional", argumenta.



Quiños, por su parte, asume el papel teórico de favorito que le concede el hecho de haber acabado segundo en la Liga y de medirse al tercero (Cisne), al cuarto (Carballal) y al campeón de la Segunda Juvenil (OAR Coruña). "Somos el mejor clasificado y tenemos la ventaja de jugar en casa, además de haber tenido a cinco jugadores en la selección gallega, así que no podemos escondernos, pero hay que tener en cuenta que todos los años hay sorpresas", señala. Los cangueses vencieron en Liga en el doble enfrentamiento al Carballal y ganaron un partido al Cisne. El otro lo perdieron en la última jornada cuando ya no se jugaban nada. Al OAR "ya lo conocemos de años anteriores".



Los 13 jugadores encargados de intentar meterse en el Campeonato de España son los porteros Dani Fernandez y David Lemos; los pivotes Mauro Refojos e Ismael; los extremos David Fonseca, Marcos Villar, Javi Figueroa e Iván Malvido; el central Alberto Cochón; el universal Carlos Veloso; y los laterales Pedro Cerqueira, Bruno Vázquez y Miguel Pousa. A ellos se unen los cadetes Brais, Íker, Mario y Éric.