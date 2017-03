Os que Faltaban se estrena con una goleada ante el Zurich

No queda ningún equipo sin puntuar en la Liga Local de Fútbol Sala de Moaña. El Os que Faltaban, única escuadra que contabilizaba sus encuentros por derrotas, estrenó su casillero de victorias en la decimosexta jornada de competición. Lo hizo de forma contundente, con una goleada ante el Zu rich que le permite igualar a este conjunto en la tabla clasificatoria, aunque sin salir de la última plaza, que ocupa al tener peor golaverage que su rival.



Los tres primeros puntos del colista fueron la noticia principal de una semana en la que no hubo lugar para las sorpresas. Y es que las cuatro escuadras que comandan el campeonato vencieron en sus respectivos compromisos, ampliando la brecha con respecto al resto de clasificados. El liderato continúa en manos del Talleres Veiga, que venció al Domaio FS por 6-3 y mantiene dos puntos de renta sobre el Taberna A Retoral/Maikel and Best Sport, que a su vez doblegó al Pandiña FS por 3-1, alejando al quinto clasificado de forma casi definitiva de las cuatro primeras posiciones. Tampoco falló el Generali Seguros, que obtuvo un triunfo cómodo ante el Cafetería Daniel's que le permite estar a cuatro puntos de la cabeza, pero con un encuentro menos disputado.



El Talleres González, por su parte, tuvo que sufrir mucho para acabar venciendo de forma ajustada (3-2) al Soldaduras Pastoriza, que de este modo pierde una buena oportunidad de aproximarse a las posiciones de privilegio de la categoría. El Joyería Terra, por su parte, descansó en esta jornada y sigue siendo séptimo.