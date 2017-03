El Moaña, muy pendiente de la enfermería ante su doble reto

La enfermería es una de las principales preocupaciones del Club Deportivo Moaña de cara a la doble cita que afrontará en su feudo en las próximas semanas ante dos de los mejores equipos de la categoría. Arenteiro (segundo) y Estradense (tercero). La escuadra que dirige Pereira está siendo duramente castigada por las lesiones, algo que pudo comprobarse en el último partido de los de O Morrazo, ante el Sanxenxo, en el que dos futbolistas -Hugo y Róber- tuvieron que ser cambiados por diferentes problemas físicos.



Y es que, a la baja ya conocida de larga duración de Saúl se unieron las de Suso (lesionado en el duelo de Copa Diputación ante el Umia) y de Javi, con un proceso vírico. Hugo y Róber forzaron su presencia en ese choque y ahora han visto incrementados sus problemas musculares, y otros futbolistas también arrastran molestias, como Berto, Dieguito, Pitu, Samu, Pol y Toni Benavides. Lejos de lamentarse por estas cuestiones, el preparador de los moañeses solo subraya el hecho de sentirse "muy orgulloso de mis jugadores. No tengo palabras para agradecer el esfuerzo de los futbolistas y del fisioterapeuta para poder recuperarse y estar en la lista de 16". Y añade que "el grado de implicación y compromiso de los chicos es inconmensurable. La gente no valora todo lo que están haciendo".



El Moaña vio truncada ante el Sanxenxo una excelente racha de resultados que lo llevó a estar nueve jornadas sin conocer la derrota. Lo hizo tras un encuentro en el que, según Pereira, los suyos se hicieron acreedores a un mejor marcador. "Tuvimos 20 minutos iniciales de dominio aplastante con ocasiones de Róber y Borja y luego ellos apretaron en acciones a balón parado hasta marcar el 1-0", relata. En la segunda mitad, "seguimos con la idea de hacer daño por fuera, le hicieron un penalti a Omar y en otra acción ellos anotaron el 2-0". Con todo, Pereira afirma que "no vamos a bajar los brazos ni un ápice" y asegura que ante Arenteiro y Estradense "vamos a ir a tope, esté quien esté. Nosotros disputamos todos los encuentros y salga quien salga estaremos al máximo e iremos a por los tres puntos".