El Sagunto castiga al Frigoríficos

Tocará de nuevo sufrir como antaño. Esa es la conclusión que pudo sacar ayer el público de O Gatañal en el debut del Frigoríficos esta temporada ante el Puerto Sagunto, que acabó con una contundente derrota (27-37) que comenzó a gestarse en los despachos con la ausencia obligada de Hermones. El meta brasileño, fichado el pasado mes de julio, no pudo debutar porque aún no dispone del transfer internacional, lo que obligó a Víctor García, "Pillo", a confiar la portería a Edu Salazar y a un jovencísimo Dani Fernández, que tuvo la oportunidad de estrenarse en la Liga Asobal. Las esperanzas se centran ahora en arreglar sus papeles para el próximo compromiso de los cangueses, el miércoles a domicilio ante el Ángel Ximénez Puente Genil.

El choque se le puso de cara a los levantinos desde el primer momento. Llegaban con las dudas propias de una irregular pretemporada pero las solventaron por la vía rápida, anotando sin fallo sus siete primeros lanzamientos (4-7, minuto 12). Salazar tocó sus dos primeros balones y los cangueses, que atacaban con cierto criterio, recortaron diferencias (6-7) hasta que Bruixola apareció para destapar el tarro de las esencias y amargar a un ataque local que ayer acabó con un paupérrimo 51 por ciento de efectividad en el lanzamiento. Un par de acciones del meta visitante y los de Nikola Milos rompían el partido (6-10, minuto 15, con tiempo muerto de Pillo).

El Puerto Sagunto jugaba con relativa comodidad, con Ángel Pérez marcando un ritmo cansino y buscando a un Pozzer que desangró una defensa canguesa que no supo interpretar con acierto las acciones de dos para dos con el pivote brasileño. Pillo probó a mover sus piezas y a plantear defensas más abiertas, pero el duelo se decantaba hacia un cuadro visitante que ha perdido tiro exterior pero que ha ganado juego. Milosevic, con dos lanzamientos de cadera, ponía el 13-18 al descanso.

En la reanudación el Cangas cambió a 5.1 y trató de tocar a rebato, con David García y Alen Muratovic al mando de las operaciones. Milos, con inteligencia, cortaba el ritmo y la pasión en las gradas con un tiempo muerto (17-22, minuto 40). A la salida del mismo, el Frigoríficos siguió tratando de imponer su velocidad, pero nunca consiguió ese par de goles que le permitieran engancharse al partido. Unas veces era el arbitraje -especialmente sangrantes son las faltas en ataque "provocadas" por Linares-, otras el meta levantino y las más los despistes defensivos.

Sobraron los diez últimos minutos. Pocos recuerdan cuándo ha sido así en O Gatañal en los últimos años salvo ante Barcelona y Naturhouse La Rioja. Muratovic encontraba los espacios para dividir la defensa visitante, pero en el intercambio de golpes salían vencedores los de Nikola Milos. A falta de poco más de cinco minutos el técnico local regaló el debut en Asobal al jovencísimo Dani Fernández, que incluso se estrenó en su primera intervención deteniendo un penalti a Ángel Pérez que este acabaría transformando en gol en el rechace. Fue lo más positivo de un duelo que apunta la complicada travesía que espera al Cangas.