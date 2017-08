Dembelé: "No estoy aquí para sustituir a Neymar"

El nuevo jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé ha firmado, con más de una hora de retraso por unos problemas burocráticos, el nuevo contrato que le vincula al club blaugrana para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2022, y se ha dado un primer baño de masas en el Camp Nou dando unos toques ante la presencia de casi 18.000 espectadores.

"Estoy muy contento de estar aquí con toda esta gente y de pertenecer al mejor club del mundo, con los mejores jugadores del mundo. Soy del Barça desde pequeño, cuando veía al equipo por la tele. Estoy contento de formar parte de esta familia y quiero ganar muchos títulos", señaló el extremo durante su presentación en el feudo blaugrana.

"No estoy aquí para sustituir a Neymar. El Barça necesitaba un jugador en esa posición y me han elegido, y lo daré todo. Tengo 20 años, mucho por aprender, y por eso he venido a este gran club. Neymar es excelente, yo soy joven y es la segunda temporada como profesional, intento mejorar cada día y aprender y estoy aquí para crecer cada día más", señaló en rueda de prensa.

Dembélé, que pasó la revisión médica esta mañana en el Hospital de Barcelona y la Ciutat Esportiva Joan Gamper, acudió al Camp Nou para la firma del contrato pero unos problemas burocráticos debidos a la liquidación del contrato del francés con su anterior club, el Borussia Dortmund, retrasaron mucho su 'debut' ante la afición.

Tras hacer malabarismos con el balón, Dembélé siguió los pasos de Paulinho en su presentación e hizo un rondo con jóvenes de la FCB Escola demostrando su habilidad con ambos pies. El extremo, ambidiestro, podrá jugar en las dos bandas del ataque blaugrana a las órdenes del técnico, Ernesto Valverde.

Antes de abandonar el césped, para acudir a la presentación en el Auditori 1899 junto al presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, regaló varios balones a los 17.814 aficionados que le esperaron durante horas. Tras la presentación, el internacional galo, el nuevo '11' blaugrana, se someterá a la primera rueda de prensa ante los medios de comunicación.