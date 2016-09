Alcácer: "Las cosas no se están haciendo bien en el Valencia"

El Fútbol Club Barcelona ha presentado esta mañana a su último fichaje Paco Alcácer, procedente del Valencia Club de Fútbol. En la sala de prensa del Camp Nou, el delantero de Torrent fue preguntado por la situación actual del club de Mestalla y sobre los motivos que le hicieron decantarse por emigrar a la Ciudad Condal. "En el Valencia no se están haciendo bien las cosas en los últimos años porque los resultados no se han conseguido", aseguró. "Es un club muy grande, puede estar cerca del Barcelona y Madrid pero por alguna razón no es así, pero como jugador y aficionado les deseo lo mejor", añadió el atacante de 23 años.

Respecto a su nueva relación con la afición valencianista, Alcácer recalcó que no tendría ningún problema de volver a vivir en la capital del Turia en un futuro. "No tengo ningún problema en vivir allí de nuevo. La gente puede expresar lo que quiera, pero soy de allí y quiero mucho al club", afirmó el jugador internacional con España. Sobre su sustituto en Mestalla, Munir El Haddadi, le recomendó trabajo y sacrificio. "El Valencia es fácil y a la vez difícil. Le digo que trabaje como el que más, que la gente lo que quiere es que se dejen el alma en el campo", completó.