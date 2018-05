El equipo de Alberto Mariano busca el pase a semifinales de la Copa Diputación

El Estradense se enfrenta hoy a partir de las 17.30 horas al San Adrián en el campo de Vilaboa en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Diputación en el grupo de Pontevedra. En esta ocasión los de Alberto Mariano se enfrentan a un rival de Segunda Autonómica pero que fue capaz de eliminar al Moaña en una ronda anterior.

El entrenador de los rojillos llamó la atención sobre esa eliminatoria para justificar el peligro que tiene esta ronda copera. "El San Adrián es una incógnita para nosotros pero logró eliminar al Moaña y tiene un campo pequeño en el que aprietan mucho. Vamos con precaución y sabiendo que tendremos que estar al 100% si no queremos que nos pase lo mismo". Mariano no reservará jugadores para una competición de copa que ha ganado importancia para el Estradense una vez descolgados de la lucha por el ascenso. El técnico ha confeccionado una lista en la que se caen jugadores como Pignol o Carballa por lesión. "No vamos a menospreciar al contrario. Iremos con el equipo al completo", afirmó el técnico.

El semifinales aguarda al vencedor de esta eliminatoria el Bueu, que eliminó al Sanxenxo. En la otra semifinal habrá también presencia estradense. El Estudiantil se medirá en semifinales al Juventud de Cambados, que derrotó al Pontevedra B. Este partido está fijado inicialmente para el próximo miércoles día 23, en el campo del Cambados.