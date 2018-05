Luis González Pichel lleva dos días en una nube. El flamante entrenador del SD Agolada lleva desde el domingo por la tarde intentando digerir la proeza realizada por su equipo al convertirse en el segundo equipo de la comarca en ascender a la Preferente gallega. De momento, el técnico no quiere hablar sobre su futuro diciendo que "hasta que el domingo termine la temporada no pienso en eso. Ahora mismo soy del Agolada, y en mi fuero interno el porcentaje es altísimo para que siga allí, pero son cosas que todavía no se comentaron". Pichel recordaba ayer los momentos inolvidables vividos en A Fieiteira tras la victoria sobre el Atlético Riveira que supuso el campeonato de liga y el ansiado ascenso. "Me gustó ver a toda la gente que viajó con nosotros cómo vivieron el momento. Llenaron dos autobuses y esperaron hasta el final para celebrarlo con nosotros".

El entrenador del Agolada añadió que "te das cuenta de que lo que conseguimos es algo especial, y es cuando compruebas el valor que tienen estas cosas. Esto tiene un mérito grande". Pichel explicó que "el partido fue una incógnita porque no sabías qué equipo te ibas a encontrar en Ribeira. Viendo la alineación que pusieron sobre el campo es cuando empiezas a pensar que hay que currárselo mucho. Fue difícil porque incluso mis jugadores no se explicaban cómo ese equipo tan bueno podía estar tan mal en la liga". El responsable del banquillo aurinegro también desveló ayer que "la ilusión era muy grande en el equipo cuando salimos de Agolada porque fuimos con la intención de matar el partido, y no esperar a la visita del Silleda en casa de la última jornada".

El entrenador del nuevo equipo dezano de Preferente repartió dedicatorias tras la proeza de esta temporada: "Se lo dedico a mi familia por todo lo que han tenido que aguantar, a los directivos del Agolada por su confianza y, en especial, a la memoria del malogrado Marcos Areán, que me decía que se podía conseguir y que no me achantara cuando hablábamos de las posibilidades que teníamos de llegar a Preferente. Se lo dedico a todos ellos de corazón".