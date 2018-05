El epicentro gallego del oval

Lalín volverá a organizar una Copa Xunta de rugby casi diez años después, de nuevo, en el Manuel Anxo Cortizo. El torneo autonómico tendrá lugar este jueves 17 de mayo en los dos campos del municipal, y por vez primera se disputará bajo el formato de rugby 7, incluyendo las categorías base. Más de dos centenares de jugadores de ambos sexos pertenecientes a nueve clubes de las cuatro provincias gallegas acudirán a la competición dezana.

La cabecera comarcal dezana se convertirá este jueves en la capital gallega del deporte del oval. El Coreti Rugby Lalín vuelve a organizar una década después la Copa Xunta, que este año se estrena en el formato Seven y que por vez primera contará con equipos de categorías inferiores. El torneo fue presentado ayer en el Concello de Lalín por, entre otros, el presidente del Coreti, Álex Ferradás, el directivo de la Federación Gallega de Rugby, Chema Ramberde, y el alcalde lalinense, Rafael Cuiña. Un total de 216 jugadores de ambos sexos pertenecientes a nueve escuadras gallegas competirán en una intensa jornada que dará comienzo a las 11.00 horas y está previsto que concluya a las 18.30 horas con la ceremonia de entrega de trofeos, a la que seguirá el tradicional tercer tiempo.

Los equipos que competirán por el título son, además de los "abellones", Barbanza Rugby, Vigo Rugby, Ourense Rugby, CRAT A Coruña, Os Ingleses, Muralla, Club Rugby Ferrol y Pontevedra Rugby Club. Cuatro equipos participarán en el torneo sénior femenino (CRAT, Coreti, Campus Ourense y Ferrol) y siete serán los que peleen por alzar el trofeo autonómico sénior masculino (Campus Ourense A, CRAT, Vigo, Campus Ourense B, Coreti, Pontevedra RC y Barbanza RC). Además, en el torneo copero se estrenarán un total de siete conjuntos de las categorías Sub 16 y Sub 14. Se trata de los Sub 16 de Vigo, CRAT y Pontevedra, y los Sub 14 de Vigo, CRAT, Ingleses y Muralla RC.

Por lo que respecta a los horarios de los dos equipos anfitriones, el Coreti masculino, que competirá en el Grupo A junto a Campus Ourense A y Barbanza, iniciará la competición a las 11.00 horas frente al cuadro ourensanista. El VII "abellón" disputará su segundo encuentro a las 11.40 horas delante del Barbanza RC. Las finales darán comienzo a las 15.50 horas, y el choque por el título está previsto para las 17.30 horas. De igual forma, en el cuadro femenino las "abellonas" debutarán a las 12.00 horas jugando con el CRAT, se medirán a las 13.20 horas al Campus Ourense y, por último, tendrán que vérselas con el CR Ferrol a las 15.10 horas. La final será a las 16.30 horas.

El presidente del Coreti destacó la dificultad que tendrán las dos escuadras anfitrionas para hacerse con el título debido a que varios rivales militan en División de Honor, pero mostró su convencimiento de que, sobre todo las chicas, podrán tener opciones. Chema Ramberde, animó a todo el mundo a pasar "una jornada interesante de deporte" y, por último, Cuiña subrayó el dinamismo del Coreti y el carácter integrador del rugby femenino.