El Club Deportivo Estradense echó por tierra, el domingo en Atios, las escasas opciones que ya tenía para aspirar al ascenso. La derrota sufrida en A Louriña por los rojillos, y sus trágicas consecuencias, era valorada ayer el entrenador Alberto Mariano de una manera muy sosegada. El técnico indicó que "siempre estás un poco decepcionado cuando pierdes. Y más aún cuando llevas esta racha. Según va pasando el tiempo te vas dando cuenta de cosas que hemos hecho y de cómo han sido las cosas". En este sentido, el responsable del banquillo estradense piensa que "tenemos que acabar de la mejor manera posible. Primero porque es nuestro trabajo y tenemos que dedicarle todo el tiempo que podamos, y después por la sensación que nos tiene que quedar de la temporada independientemente del puesto en el que quedemos porque ha sido buena. También porque tenemos opciones en la Copa donde jugamos los cuartos de final esta semana, y por nosotros porque los chavales se merecen acabar de la mejor forma esta temporada".

Mariano también explicó que "estábamos ahí arriba, sobre todo, por lo que hicimos en la primera vuelta frente a los equipos pequeños. Contra los de arriba no hemos tenido buenos resultados. Frente a los pequeños hemos estado francamente bien, pero con los equipos de más nivel nos ha costado un poco más porque no hemos podido parar las individualidades de los rivales con nuestro juego colectivo". Y en cuanto a la derrota sufrida en O Porriño, el técnico cree que "el resultado fue excesivo. Hasta el minuto 70 el partido fue muy parejo y ellos no fueron capaces de combinar hasta que llegó el 2-0". Por si fuera poco, el técnico lamentó que Alberto recayese de su lesión durante el encuentro.