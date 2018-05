La Galo Cup cierra su cartel de 2018

La décima edición de la Galo Cup de Vila de Cruces eligió ayer a sus ocho últimos participantes. La competición organizada por la SD Cruces se disputó en horario de mañana y tarde con la participación de una veintena de equipos en busca de una plaza para la fase final del torneo. Las gradas de O Camballón mostraron un magnífico aspecto durante la celebración de los 40 partidos entre las 10.00 y las 20.00 horas, de manera ininterrumpida salvo para comer.

Finalmente, en el Grupo A del torneo disputado ayer se clasificaron para la fase final la EF Portero 2000, en primer lugar, por delante de la Escola de Fútbol Lalín, que fue segunda. En el Grupo B, el primero fue el Santiago Club de Fútbol por delante del Club Deportivo Calasanz, segundo. En horario de tarde se conocieron los nombres de los otro cuatro clasificados. En el Grupo C, el primer clasificado fue el Unión Deportiva Santa Mariña, siendo segundo el Ural. En el Grupo D, la primera plaza fue para el Atlético Cuntis, y la segunda para el Unión Deportivo Ourense.

La fase definitiva de la Galo Cup se disputará, también en el Municipal de O Camballón, con los equipos Real Club Celta, Real Club Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Real Betis Balompié, FC Porto, Atlético de Madrid, The Eight FC & Academy y el anfitrión SD Cruces. El conjunto del Wanda Metropolitano defenderá el título conseguido el año pasado, mientras que los londinenses del The Eight FC serán los primeros alevines de fuera de la península en formar parte en el torneo cruceño. Los organizadores de la competición esperan una gran afluencia de público durante las dos jornadas del torneo de fútbol base, y esperan una buena actuación de los anfitriones granates durante su competición.