La fase previa de la X Galo Cup se pone en marcha en O Camballón

La fase previa de la X Galo Cup se disputa hoy en el municipal de O Camballón de Vila de Cruces en una intensa jornada organizada por el SD Cruces. En ella, una veintena de equipos gallegos pelearán por las ocho plazas de la fase final prevista para el próximo sábado 26 de mayo. Los cinco grupos de la competición cruceña son los siguientes: El A para EF Lalín, EF Portero 2000, Ourense CF, Val do Ulla UD y Atlético Coruña Montañeros; el B de CD Calasanz, EF Silleda, Santiago CF, EFB Estradense y Rápido de Bouzas; el C de Pabellón CF, SD Villestro, EDA Arzúa, Ural CF y UD Santa Mariña; y el D en el que estarán Atlético Cuntis, Victoria CF, Colegio Hogar SR, Cire Melide y UD Ourense. Los grupos A y B jugarán en horario de mañana, y el resto en sesiones vespertinas.

La fase definitiva de la Galo Cup se disputará, también en el Municipal de O Camballón, con los equipos Real Club Celta, Real Club Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Real Betis Balompié, FC Porto, Atlético de Madrid, The Eight FC & Academy y el anfitrión SD Cruces. El conjunto del Wanda Metropolitano defenderá el título conseguido el año pasado, mientras que los londinenses del The Eight FC serán los primeros alevines de fuera de la península en formar parte en el torneo cruceño. Los organizadores de la competición esperan una gran afluencia de público durante las dos jornadas del torneo de fútbol base, y esperan que los alevines granates vuelvan a ofrecer una buena imagen delante de su afición.