El A Estrada Futsal apuesta por la copa en la despedida del técnico Manuti

El pabellón Coto Ferreiro acoge hoy y mañana la disputa de la Copa de la Liga Autonómica de fútbol sala femenino. Será un torneo especial para el A Estrada Futsal, un equipo deseoso de ofrecer su mejor versión ante sus aficionados en un atractivo torneo y que además servirá de despedida para varios de sus miembros más importantes. Entre ellos destaca la marcha del que ha sido el entrenador de la sección femenina del club durante los últimos cuatro años, Manuel González "Manuti", quien ha decidido dejar el equipo a final de este torneo.

"La directiva me ha dicho que quiere que la sección femenina sea una parte importante dentro del club la próxima temporada, así que me voy sabiendo que quedará todo bien encaminado y que seguirá siendo un proyecto serio", manifestó el técnico a la hora de explicar su decisión. "Ya les dije a principio de temporada que iba a ser la última. Creo que las chicas necesitan a alguien nuevo, alguien fresco. Llevan ya mucho tiempo aguantándome y necesitan un nuevo entrenador para que les enseñe cosas nuevas y puedan seguir evolucionando", añadió en este sentido.

Manuti, capitán también del Estradense, valoró positivamente esta aventura de cuatro años en el fútbol sala femenino, en lo que ha sido su primera experiencia como entrenador. "Era la primera vez y la verdad es que me gustó, sino no estaría tantos años. Al principio era una incógnita porque el fútbol sala no es lo mío pero al final me marcho contento porque creo que hemos hecho algo bonito en esta sección", explicó al tiempo que mostró su agradecimiento a todas sus jugadoras. "Es un grupo muy bueno. Eso ayudaba a que todo fuese más ameno. Esto lo haces si te lo pasas bien y yo me lo he pasado muy bien durante estos cuatro años", manifestó Manuti.

El entrenador vivirá en la copa sus últimos partidos al frente del A Estrada Futsal, en un formato de competición que alabó. "Hacía tres años que no se celebraba la copa y es una pena, porque es muy bonita y más con este formato de final four. Los equipos la afrontan con ilusión. Ojalá venga mucha gente a vernos", explicó. Las estradenses, cuartas en liga, disputarán hoy las semifinales a partir de las 19.00 horas contra el Envialia Ourense B, el campeón. La otra semifinal será a las 17.00 con Leis y Bembrive como protagonistas. La final será mañana a las 12.00. "El Ourense es el mejor equipo al que me enfrenté en estos cuatro años pero intentaremos ponerle las cosas difíciles y llevarlas a un final igualado".