Laura Nercellas: "Siempre es un punto a favor jugar en casa"

- ¿Cómo afrontan esta competición de copa y la posibilidad de poder disputarla en el Cortizo?

- Siempre es bonito el poder disputar una competición así delante de tu familia y amigos, cuando si fuese fuera a lo mejor no podrían venir a vernos. Siempre es un punto a favor jugar en casa.

- Llegan ustedes a esta competición después de realizar una gran temporada.

- Para llevar dos años jugando, quedar de segundas en una liga con varios equipos muy fuertes es todo un éxito para nosotras.

- ¿Como ve sus opciones de ganar esta copa?

- Es muy complicado porque las Fillas de Breogán son un equipo invencible pero vamos a luchar hasta el final. Primera intentaremos meternos en la final y luego ya veremos lo que pasa.

- Organizar un torneo como este también es una buena oportunidad para dar a conocer el fútbol gaélico y las Herdeiras de Dhais en la comarca.

- Sí, y es algo que estamos intentando. Precisamente en los últimos días hemos visitado varios centros escolares para hablarles de fútbol gaélico y animarlos a venir a ver el torneo. El objetivo sería crear una escuela de niños. Un equipo sin base tiene poco futuro.

- Una de las cosas que llama la atención de su equipo es su constante y también rápida progresión.

- Eso es algo en lo que tienen mucha culpa los entrenadores. Para tener tantas jugadoras que no venían de ningún deporte nuestra progresión es un éxito.

- ¿Cómo ve la acogida que ha tenido el fútbol gaélico en la comarca?

- Nos está costando buscar a jugadores, tanto en mujeres como en hombres. Muchos lo ven como un deporte totalmente marginal y no se atreven a probarlo. Tenemos que hacer una captación de jugadores por los institutos, es una de las salidas que tenemos ante ese problema.

- Usted es también una fija en las convocatorias de la Selección Gallega de fútbol gaélico, así que su temporada no acabará con la copa.

- Este verano tenemos el Campeonato de Europa. Será en Lorient. Está pensado para jugarse en el mes de agosto. Espero que me convoquen. De momento no se saben las elegidas.

- Es sin embargo el principal referente de las Herdeiras de Dhais a la hora de marcar goles.

- Este año fui la máxima goleadora de las Herdeiras y la segunda máxima goleadora de la liga. No estoy segura pero creo que llegué a los 200 puntos. Al ser tres goles a portería y uno a palos sumas más.

- Ahora destaca como referente de las Herdeiras pero usted ya tiene un pasado en el mundo del deporte.

- Sí, practicaba natación. Estuve quince años nadando y compitiendo a alto nivel. Llegó sin embargo un momento que me aburrí y también desapareció el club. Luego surgió esta nueva propuesta y me metí a probar el fútbol gaélico. Era algo totalmente diferente para mí. Pasé de un deporte individual a uno colectivo. Me costó adaptarme y asumir que si fallaba perjudicaba a otros.